Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сайт Trump Store.

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Трамп и следующие президентские выборы

Несмотря на то, что Трамп только недавно победил на выборах в США, он уже размышляет над тем, что пойти на третий срок.

Заметим, что именно в 2028 году в США должны состояться президентские выборы.

С момента своего переизбрания на пост президента Трамп неоднократно высказывал мнение о возможности баллотироваться на третий срок. Президент ранее заявлял журналистам, что многие его сторонники хотят, чтобы он остался на посту еще на четыре года после окончания нынешнего срока.

Почему бы и нет? Мне нравится работать". И добавил: "Я не шучу!",

– сказал он ранее журналистам NBC News.



На сайте с мерчем Трампа появилась кепка "Trump 2028" / Фото с сайта

Мы же предполагаем, что эта кепка является определенным тестом на реакцию общества. Возможно таким образом Трамп действительно хочет проверить лояльность к этой идее среди американцев.

Выборы в США: что стоит знать