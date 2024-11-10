9 ноября во всех штатах завершили подсчет голосов, дольше всех "шатких" штатов считали голоса в Аризоне. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Associated Press.

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Кто победил на выборах в США – Трамп или Харрис

Результаты выборов в США:

Дональд Трамп – 312 голосов выборщиков;

Камала Харрис – 226 голосов выборщиков.

Напомним, что для избрания президентом необходимо собрать не менее 270 голосов.

По результатам голосования, Дональд Трамп одержал победу во всех семи "шатких" штатах – в Аризоне, Мичигане, Пенсильвании, Джорджии, Северной Каролине, Висконсине и Неваде.

Штаты, в которых выиграл Дональд Трамп:

Монтана

Северная Дакота

Южная Дакота

Вайоминг

Айдахо

Невада

Юта

Аризона

Техас

Оклахома

Канзас

Небраска

Айова

Миссури

Арканзас

Луизиана

Висконсин

Мичиган

Индиана

Кентукки

Огайо

Теннесси

Западная Вирджиния

Пенсильвания

Северная Каролина

Южная Каролина

Джорджия

Алабама

Миссисипи

Флорида

Аляска

Штаты, в которых выиграла Камала Харрис:

Орегон

Вашингтон

Калифорния

Колорадо

Нью-Мексико

Миннесота

Иллинойс

Вирджиния

Мэриленд

Нью-Йорк

Мэн

Вермонт

Нью-Хемпшир

Массачусетс

Коннектикут

Нью-Джерси

Делавэр

Род-Айленд

Гавайи

Округ Колумбия

В Associated Press также отметили, что в целом Трамп набрал 74,6 миллиона голосов по всей стране (50,5%), Харрис – 70,9 миллиона (48%).