9 листопада в усіх штатах завершили підрахунок голосів, найдовше з усіх "хитких" штатів рахували голоси у Аризоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Associated Press.
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Хто переміг на виборах у США – Трамп чи Гарріс
Результати виборів у США:
Дональд Трамп – 312 голосів виборників;
Камала Гарріс – 226 голосів виборників.
Нагадаємо, що для обрання президентом необхідно зібрати щонайменше 270 голосів.
За результатами голосування, Дональд Трамп здобув перемогу в усіх семи "хитких" штатах – в Аризоні, Мічигані, Пенсільванії, Джорджії, Північній Кароліні, Вісконсині та Неваді.
Штати, в яких виграв Дональд Трамп:
- Монтана
- Північна Дакота
- Південна Дакота
- Вайомінг
- Айдахо
- Невада
- Юта
- Аризона
- Техас
- Оклахома
- Канзас
- Небраска
- Айова
- Міссурі
- Арканзас
- Луїзіана
- Вісконсин
- Мічиган
- Індіана
- Кентуккі
- Огайо
- Теннессі
- Західна Вірджинія
- Пенсильванія
- Північна Кароліна
- Південна Кароліна
- Джорджія
- Алабама
- Міссісіпі
- Флорида
- Аляска
Штати, в яких виграла Камала Гарріс:
- Ореґон
- Вашингтон
- Каліфорнія
- Колорадо
- Нью-Мексико
- Міннесота
- Іллінойс
- Вірджинія
- Меріленд
- Нью-Йорк
- Мен
- Вермонт
- Нью-Гемпшир
- Массачусетс
- Коннектикут
- Нью-Джерсі
- Делавер
- Род-Айленд
- Гаваї
- Округ Колумбія
В Associated Press також зазначили, що загалом Трамп набрав 74,6 мільйонів голосів по всій країні (50,5%), Гарріс – 70,9 мільйонів (48%).