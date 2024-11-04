Дональд Трамп заявил, что якобы не будет делать четвертую попытку баллотироваться на пост президента США, если проиграет выборы 5 ноября 2024 года. Но в то же время он уже сейчас отказывается признавать результаты выборов в случае поражения.

В США и во всем мире, не без оснований, опасаются варианта, при котором, Трамп в случае проигрыша организует своих многочисленных сторонников для мятежа 2.0 и нового штурма Капитолия. 24 Канал анализирует, как далеко может зайти Дональд Трамп в своем желании получить безграничную власть и есть ли ему что терять.

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Почему все заговорили о фильме "Восстание штатов"

Весной 2024 года состоялась премьера очень странного фильма, снятого в жанре антиутопии. В украинском прокате был заявлен как "Восстание штатов", хотя оригинальное название "Гражданская война" (Civil War). Интересно, что лента вышла и в российский прокат, но тамошние пираты обозвали ее вообще "Падение империи", что вообще исказило содержание, но, видимо, потешило российский ресентимент.

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Если же у вас нет желания смотреть довольно сложный фильм с многочисленными сценами насилия, можете просто посмотреть трейлер для понимания.

Восстание штатов 2024: смотрите трейлер фильма онлайн

Кинолента рассказывает о недалеких событиях, когда президент США (его играет роскошный актер Ник Офферман) решил узурпировать власть и провозгласить себе третий срок. Этим он нарушил Конституцию и спровоцировал восстание против себя.

Интересно, что лидерами восстания стали Калифорния (традиционная вотчина Демократической партии) и Техас (электоральная база Республиканцев), то есть узурпатор объединил против себя две главные американские партии.

Конечно, в реальности, которую обрисовал британец Алекс Гарленд, такая "двухпартийная поддержка" вряд ли возможна. Однако, вспышки насилия из-за политических разногласий, мятеж и даже гражданская война в США сейчас уже не кажутся утопией. Почему? Потому что "это же было уже" – промо такого мятежа мы видели 6 января 2021 года, когда сотни сторонников Трампа захватили Капитолий и устроили там вакханалию. Кстати, именно эти события вдохновили Гарленда на написание сценария.



Участники беспорядков вылезают на стену Капитолия США 6 января 2021 года в Вашингтоне / Фото AP Photo / Jose Luis Magana

При этом фактического инициатора бунта 6 января 2021 года, который сделал вид, что "You're fired!" от избирателей его не касается, не только не наказали, но и дали индульгенцию от Верховного Суда США (куда он собственноручно завел благосклонное к себе большинство), а сейчас снова претендует на пост президента. Кроме мятежа его, напомним, поймали за руку при попытке украсть 12 тысяч голосов на выборах президента в Джорджии путем прямого давления и угроз. Но и за это Трампу ничего не было. Как ничего не было и за звонки чиновникам в Аризоне и Мичигане с требованием "переиграть" результаты в его пользу.

Есть ли основания для опасений относительно мятежа в США

Сейчас эксперты и социологи уверенно говорят о шансах Дональда Трампа и Камалы Харрис как 50/50, а это означает, что судьбу президентства может определить разница в десятки тысяч или даже сотен голосов. Конечно, этот раз у Трампа не будет админресурса (сегодня военные и министерство юстиции подчиняются Джо Байдену). Однако, остаются другие варианты, в частности, давление через Конгресс, где Республиканцы имеют большинство.

Трамп любит рисковать и ему особенно нечего терять. Перед 78-летним политиком-трикстером маячит вполне реальная возможность судиться до конца своей жизни (напомним, в деле взятки звезде порно его уже признали виновным, но пока не объявили приговор). Зато избрание президентом даст Трампу право помиловать себя самого. Разве это не основание для того, чтобы бороться до конца и не считаться с методами, особенно, если никого раньше он на них и не обращал внимания?

Особенности избирательной системы (непрямые выборы в каждом отдельном штате, где действует принцип "победитель получает все") создают потенциальную коллизию, когда в итоге может победить тот, за кого проголосовало совокупно меньше избирателей.

В современной истории США такое уже было. Например, на президентских выборах 2000 года победил республиканец Джордж Буш-младший, хотя его соперник демократ Альберт Гор получил на 500 000 голосов больше.



Или в 2016-м, когда демократка Хиллари Клинтон набрала на 3 миллиона голосов больше, но разгромно проиграла по голосам коллегии выборщиков – 227:304. В обоих случаях это не привело к насилию и ограничилось лишь протестами и "Оскаром" и "Золотой пальмовой ветвью" для контроверсионного документалиста Майкла Мура.

Причина того, что сторонники Демократов не устроили свой мятеж, проста – они доверяли государственным институтам своей страны и не допускали возможности нечестной игры. Но главным было не только это, но и также ответственность политической элиты, которая четко осознавала последствия своих действий и показала себя как реальные государственники, умеющие держать удар и признавать поражение, каким бы болезненным оно ни было.

Сейчас эти качества просто физически отсутствуют у кандидата в президенты Дональда Трампа и его окружения. Но самое страшное, что вирус трампизма проник глубоко не только в политические элиты, но и укоренился среди простых американцев.

Огромную роль в этом сыграли многочисленные экономические вызовы, с которыми столкнулись Соединенные Штаты в 21 веке, а также появление социальных сетей, ставших точкой сбора для недовольных.

Социальные сети стали очень удобным инструментом пропаганды и распространения теорий заговоров. Благодаря им маргиналы поняли, что они не одни, а появление такого несистемного персонажа-трикстера как Дональд Трамп еще больше способствовало их консолидации.

Трамп стал голосом всех обиженных и совершенно сознательно еще больше усилил поляризацию американского общества. Инструментами мобилизации избирателей стали язык вражды, фейки и травля за инаковость.

В итоге возникла ситуация выборов как "последней и решающей битвы", проигрыш в которой якобы означал бы неизбежную потерю всего – привычного образа жизни, денег, работы, гендерной идентичности, права на ношение оружия (а с 2024-го – еще и домашних животных).



Сторонников Трампа в США очень много и далеко не все они мирно настроены / Фото AP

Именно эта технология "накрутила" людей до предела, что и привело к штурму Капитолия 6 января 2021 года. Сейчас видим то же самое, если не больше. Поэтому этот сценарий вполне может повториться снова. По крайней мере, есть все основания так считать. Собственно, это уже, похоже, происходит – Трамп кричит о мошенничестве на выборах в Пенсильвании (самом шатком штате), хотя те еще даже не начались. Что это если не "прогрев"?

В Пенсильвании обманывают людей и палятся в такой степени, как никогда раньше. Сообщите об обмане органам власти. Правоохранительные органы должны действовать НЕМЕДЛЕННО!

– написал Трамп в среду в своей соцсети Truth Social. Кстати, сейчас она стоит дороже Twitter после того как он стал Х.

Реальный сценарий захвата власти: к чему готовятся в США

Американское издание Politico в свежем лонгриде на более чем 30 тысяч знаков подробно анализирует возможный сценарий нового бунта Трампа и приходит к выводу, что угроза абсолютно реальна.

Конечно, это такая себе пугалочка о "пропало все", но на этот раз для мобилизации уже электората Камалы Харрис. Его будет трудно воплотить, ведь он требует участия целой вертикали – от членов комиссии выборщиков и губернаторов до конгрессменов, спикера Палаты представителей и судей Верховного суда, однако, ситуация действительно возможна.

Как Politico описывает сценарий захвата Трампом власти

Первый шаг – убедить свой электорат, что выборы "украдены" из-за массовых фальсификаций.

Этот пункт плана уже активно выполняется.



Митинг сторонников Трампа перед Капитолием в 2020 году / Фото AP

Второй шаг – давление на избирательные комиссии в округах и штатах.

При этом оно было как внешнее, так и внутреннее. Сейчас в комиссиях выборщиков в "шатких штатах" достаточно агентов Трампа. Он сам называет их "питбулями, которые борются за его победу", очевидно забыв, что те должны бороться за честность и объективность. Эти "питбули" уже, кстати, начали делать свою работу.

В Джорджии они протащили решение о ручном пересчете голосов, чтобы его максимально затянуть, а также иметь основания обвинить Комиссию в фальсификациях (потому что когда голоса считают долго, это вызывает вопросы).



Эта технология была применена трампистами в 2020-м и ничего им не мешает повторить ее сейчас.

Третий шаг – спам судебных исков.

Америка любит суды и судебную волокиту, но Трамп делает ставку на маргинализацию судебных исков. Их цель – затянуть процесс, чтобы выставить все как попытку "темных сил" украсть победу у Трампа. В 2020 году, когда суды отклонили спам исков Трампа и его союзников, они стали "горючим" для его атак на правовую систему и традиционные процессы разрешения споров. Еще одним доказательством для его сторонников, что единственный путь к власти лежит через Палаты Представителей и Конгресс.

Четвертый шаг – убедить законодательные органы штатов, возглавляемые республиканцами, назначить альтернативных выборщиков для отправки в Конгресс.

Это должно произойти до 17 декабря, то есть до официального вердикта Комиссии выборщиков.



Республиканцы контролируют обе палаты в Аризоне, Джорджии, Северной Каролине и Висконсине. Законодательное собрание Пенсильвании расколото, но обе палаты будут в игре в ноябре этого года – и новые члены займут свои места 1 декабря, как раз посреди процесса передачи власти. В общем, эти штаты контролируют 72 голоса избирателей, чего достаточно, чтобы склонить чаши весов в 2024 году.

Напомним, что юристы Трампа в 2020 году отстаивали тезис, что законодательные органы имеют одностороннее, неоспоримое право менять свое мнение – и могут просто заявить о недоверии к результатам голосования, чтобы вернуть решение себе. Целью этого является то, чтобы законодательные органы штатов направили в Конгресс собственные конкурирующие списки выборщиков – наряду со списками, поданными губернаторами. Также они должны призвать Конгресс выбрать их списки.

В фильме о супергероях непременно бы сказали: это настолько безумно, что может сработать.

Тогда этот план провалился (его заблокировали сами республиканские законодатели штатов), но сейчас Трамп к нему может вернуться, потому что за 4 года вирус трампизма поразил еще больше республиканцев.

Шаг пятый – массовые протесты и непризнание результатов 17 декабря 2024 года с целью оказать давление на Конгресс, чтобы склонить на следующий шаг.

Шаг шестой – убедить Конгресс, возглавляемый Республиканской партией (в 2020-м там имели большинство Демократы), поддержать выборщиков Трампа и оспорить победу Харрис.

Отметим, что 5 ноября американцы будут избирать также треть Конгресса и новые парламентарии начнут работу 3 января 2025 года. Ожидается, что большинство будет у Республиканцев, а как они отнесутся к плану Трампа – пока неизвестно.

Седьмой шаг – махинации в Конгрессе.

Председательствовать на заседании Палаты представителей будет вице-президент Харрис, но большие полномочия будет иметь и человек Трампа – спикер Майк Джонсон. Он может заблокировать проведение совместной сессии двух палат Конгресса и тогда результаты выборов не будут официально утверждены.

Если республиканцы с помощью маневров спикера не дадут ни одному из кандидатов набрать большинство голосов в Коллегии выборщиков, это приведет к так называемым условным выборам в Палате представителей, когда каждая делегация штата получит один голос. Республиканцы сейчас контролируют 26 делегаций в штатах против 22 у демократов, а еще 2 штата разделены поровну. То есть Трамп становится президентом, потому что довольно сомнительно, что республиканцы будут голосовать против своего кандидата.

Почему Трамп не признает результатов выборов в случае поражения

После 5 ноября и при условии, что Трамп проиграет, он и его кампания будут иметь 2 месяца на обжалование результатов выборов. Это законный путь. Команда Трампа уже к нему готовится и Республиканский национальный комитет и адвокаты "клепают" иски и продумывают различные сценарии, а технологи "прогревают" электорат.

Сейчас 70% избирателей-республиканцев убеждены, что выборы 2020 года были сфальсифицированы и "украдены", и что-то подсказывает, что с вероятным проигрышем Трампа в 2024-м они также не согласятся.

Им в этом активно подыгрывает Трамп, который чуть ли не каждый день заявляет, что единственный способ, как он может проиграть Харрис, – это фальсификация.

Несмотря на то, что нет никаких доказательств того, что любые значительные фальсификации произошли в 2020 году или происходят в 2024 году, ему верят и градус ненависти только растет. Уже сейчас звучат угрозы в адрес членов избирательных комиссий и политических активистов. Гарантий, что это не перейдет в нечто большее – нет по определению.

Особенно, когда Трамп отказывается подтвердить, что выступает за мирную передачу власти, а его команда игнорирует вопросы СМИ относительно планов кампании на период после 5 ноября 2024 года.

При этом перспективы потенциальных судебных исков Республиканцев в штатах сомнительны, потому что США – не Грузия и там никто не будет публично засовывать кучу бюллетеней в урну. За всеми махинациями следит полиция и наказания за попытки фальсификаций будут очень серьезные. В конце концов, в США так просто не принято. Точнее не было принято до сих пор.

Если не будет доказанных и грубых фактов фальсификации и они останутся только в головах избирателей Трампа, у губернаторов не будет никаких оснований не подтверждать результаты выборов. Особенно это касается губернаторов "шатких штатов", ведь на них не должен действовать Трампов шарм по определению.

Но это точно не помешает Трампу объявить себя победителем при любых результатах, ведь его стратегия – скомпрометировать сами выборы. Интересно, что при таком развитии событий будут делать его экзальтированные сторонники? Как быстро они вспомнят, что президент Байден назвал их "мусором"?



Джейкоб Энтони Ченсли (по центру) с другими мятежниками, которые поддерживали Дональда Трампа во время штурма Капитолия в коридоре перед зданием Сената, 6 января 2021 года, Вашингтон / Фото AP / Manuel Balce Ceneta

После того, как округа и штаты завершают процесс подсчета голосов, губернаторы присылают заверенные результаты в Конгресс, указывая, какой кандидат должен получить голоса Коллегии выборщиков их штатов.

И только 17 декабря 2024 года Коллегия выборщиков должна объявить финальные результаты, далее 6 января 2025 года результаты выборов должен утвердить Конгресс (Палата представителей и Сенат) и подтвердить вице-президент.



Тогда, напомним, вице-президент Трампа Майк Пенс несмотря на огромное давление трампистов одобрил результаты. 4 года назад именно этот момент стал отсчетной точкой для восстания сторонников Трампа и захвата ими Капитолия.

В этот раз председательствовать будет вице-президент Харрис и она по умолчанию вызывает у трампистов вопросы. Поэтому уже можно начинать отсчет до старта новых погромов... Массовые протесты от трампистов действительно гарантированы. Но как далеко они зайдут, уже будет зависеть от правоохранительной системы. Она сейчас подчиняется исполнительной власти и Трамп не имеет админресурса, но держим в голове факт, что полицейские, бойцы национальной гвардии и агенты спецслужб – это также избиратели. На них также влияет поляризация общества, рост политического насилия и деградация демократических институтов в США.

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Да, этот сценарий не похож на антиутопию "Восстание штатов", здесь скорее подходит какой-то шпионский детектив или похожий жанр. Но в случае, если Трампа по схеме, что привели журналисты Politico, протянут в президенты, нельзя исключать сценария из фильма Алекса Гарланда и возмущения и решительного ответа уже сторонников Демократов. Тогда его оригинальное название – "Гражданская война" – станет неким самовоплощающимся пророчеством.