В Таиланде задержали кота-нарушителя: что вытворял пушистик

В Таиланде правоохранители задержали кота по имени Нуб Танг. Пушистик совершил нападение на офицера полиции, поэтому хвостатого вора быстро поймали и доставили в участок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост офицера полиции Бангкока, лейтенанта Паранды Юкол Пакисук в фейсбуке.

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Пушистика нашел неравнодушный гражданин вблизи Паттанакарн Сои 25. Он доставил кота в полицейский участок Клонг Тан, чтобы разыскать его владельца. За это время животное укусило нескольких офицеров, и поскольку никто не выступил как владелец, инспектору пришлось отвезти ее домой на один день, прежде чем владелец связался с ними.

Как рассказала офицер полиции, перед тем, как вернуть его хозяину, правоохранители взяли отпечатки лап кота, отметив, что "мы должны преследовать это дело, чтобы другие коты не повторяли такое поведение".

В Таиланде задержали кота-нарушителя / Фото из фейсбука Юколы Пакисук

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