Укр Рус
Развлечения Fun Как "Игра в кальмара", но гораздо масштабнее: в сети вирусятся кадры из Beast Games
6 февраля, 10:00
3

Как "Игра в кальмара", но гораздо масштабнее: в сети вирусятся кадры из Beast Games

Алена Захарова

Один из самых известных блогеров в мире Mr. Beast на этот раз превзошел сам себя. Он создал свое собственное реалити-шоу Beast Games, на фоне которого "Игра в кальмара" выглядит подделкой.

Что известно о шоу и как все устроено – рассказывает 24 Канал.

Смотрите также Забыл на берегу: круизный лайнер отправился в рейс без пассажиров

Что известно о шоу Beast Games

Для масштабного соревнования Mr. Beast построил целый городок стоимостью 14 миллионов долларов, где проживают участники. Сам блогер говорит, что это его самый амбициозный проект, в который он вложил все ресурсы. Премьера шоу состоялась 19 декабря.

В борьбе за главный приз сошлись 1000 участников, а победитель претендовал на 5 миллионов долларов. Такая сумма – это рекорд среди реалити-шоу.

Что делает Beast Games уникальным

Проект уже установил 28 рекордов Гиннеса, среди которых:

  • Самый большой денежный приз в реалити-шоу.
  • Самая большая сумма, которую было выдано участникам в первом эпизоде.

Mr. Beast еще раньше пообещал невиданные масштабы, декорации и испытания, которые заставят зрителей затаить дыхание. И судя по обнародованным в сети кадрам, не соврал.

Как выглядит шоу: смотрите видео

Денежный приз составляет 1 миллион долларов: смотрите видео

@primevideoza How much would you take? #BeastGames #MrBeast #PrimeVideo #BeastGamesPV ♬ original sound - Prime Video ZA

Что известно об этом шоу: смотрите видео

@beastgames5 Who will be the top 6 in Beast Games? Watch Beast Games on Amazon Prime Video #mrbeast #beastgames ♬ original sound - BeastGames

Финальный фрагмент шоу: смотрите видео

@lolwithkai She deserved it ?️ Watch beast games on Amazon prime #mrbeast #beastgames ##mrbeastchallenge #fyp #emotional #wholesome ♬ intro x chorus the night we met - ourfeelings?

Как выглядит одно из испытаний: смотрите видео

@beastgames5 SHE ELIMINATED HERSELF FROM BEAST GAMES! Watch Beast Games On Amazon Prime Video #mrbeast #beastgames #mrbeastchallenge ♬ original sound - BeastGames

Что известно о блогере Mr. Beast

Mr. Beast (Джимми Дональдсон) начал карьеру на YouTube в 13 лет, но популярность получил благодаря видео, где считал до 100 000. Впоследствии он сосредоточился на филантропии, начав с раздачи денег прохожим, что принесло ему еще больший успех. К 2018 году он пожертвовал более 1 миллиона долларов, запустил экологические проекты Team Trees и TeamSeas, привлекая звезд и блогеров. В 2020 году создал благотворительную организацию, которая помогает бездомным и малообеспеченным.