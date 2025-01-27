Фотографы напряглись: сеть разрывает приложение, которое заменит вам профессиональную фотосессию
Искусственный интеллект предоставляет нам все больше возможностей для творчества. На этот раз в сети популярность приобрело приложение, которое позволяет сделать профессиональную "фотосессию", не выходя из дома.
Больше об этом читайте в материале 24 Канала.
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Как создать профессиональную "фотосессию" с помощью ИИ
Для этого нам понадобится приложение Remini. Загружаем в него свое фото и выбираем функцию "Сгенерировать". Далее ИИ создаст вам несколько фото в разных образах, которые вы можете загрузить на телефон.
Украинцы в тиктоке начали активно повторять этот тренд, создавая интересные фотографии.
Украинцы повторяют тренд в тиктоке: смотрите видео
Какие фото можно создать с помощью ИИ: смотрите видео
В соцсетях распространяется новый тренд: смотрите видео
Реакция соцсетей
Пока часть пользователей соцсетей в восторге от результата, другие же выступают против ИИ-фотосессий. Люди пишут, что искусственный интеллект никогда не заменит фотографа и реальную фотосессию.
Также часть пользователей пошутили, что не стоит забывать, какие "фотосессии с ИИ" были в нашем детстве.