В тихоокеанском государстве Тувалу произошло фантастическое событие, которое уже окрестили событием года. Там появились первые банкоматы.

Для страны, где раньше расплачивались только наличными, это стало настоящим праздником. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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На главном острове Фунафути премьер-министр Фелети Тео в присутствии местных чиновников торжественно разрезал гигантский шоколадный торт.

Генеральный директор Национального банка назвал это событие "большим достижением" и "трансформационным шагом". Он отметил, что это откроет новые возможности для экономического развития страны.



На острове в Тихом океане впервые установили банкомат / Фото из сети

Что известно об островной стране

Островная страна Тувалу – это одна из самых маленьких, самых отдаленных и самых низких стран мира, но в то же время очень уникальная. Она расположена в Тихом океане между Гавайями и Австралией. Ее население составляет всего примерно 11 тысяч человек, а площадь – 26 километров квадратных.

Тувалу состоит из 9 коралловых островов (атоллов), большинство из которых очень узкие и почти не имеют высоты – менее 2 – 3 метров над уровнем моря. Поэтому страна считается одной из самых уязвимых к изменениям климата.

Внутри страны жители передвигаются между островами на паромах – внутренних авиарейсов нет.

Тем временем итальянское правительство требует, чтобы UniCredit вышел с российской территории, чтобы одобрить поглощение Banco BPM. Заметим, что UniCredit – это вторая крупнейшая банковская группа Италии. Это один из банков, который не покинул российскую территорию после начала полномасштабной войны в Украине.