Ванга против Нострадамуса: искусственный интеллект предположил, кто из них победит на ринге

Искусственный интеллект уже в который раз удивляет нас своей изобретательностью. Благодаря его возможностям мы можем увидеть то, что иногда даже трудно представить.

Проанализировать возможные навыки и умения легендарных предсказателей Бабы Ванги и Нострадамуса помог ИИ от Google Gemini, передает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Кто победит на боксерском ринге

Искусственный интеллект отметил, что поединок между этими экстрасенсами, вероятно, будет странным и непредсказуемым событием. Здесь и не поспоришь. Относительно Ванги, то известно, что она имела выдающиеся экстрасенсорные способности. Это могло бы помочь ей предвидеть движения противника, уклоняться от ударов до их нанесения и наносить удары с удивительной точностью.



Ванга на боксерском ринге / Фото Google Gemini

Ее слепота может быть даже преимуществом, поскольку она не будет отвлекаться на визуальные подсказки, полагаясь исключительно на свои другие ощущения и психическую интуицию,

– пишет ИИ.

Зато Нострадамус имел определенные знания в медицине и астрологии. Это может дать ему преимущество в понимании анатомии человека и прогнозировании поведения противника на основе его движений и тонких сигналов. Он также мог использовать свои знания трав и снадобий для создания бальзамов, которые могли бы повысить его выносливость и стойкость.



Нострадамус на боксерском ринге / Фото Google Gemini

Как ИИ оценивает силу противников

Но, как и Ванга, Нострадамус не был известен своими физическими способностями. Его сосредоточенность на интеллектуальных занятиях могла оставить его неподготовленным к грубой физической силе боксерского поединка.

Учитывая ограничения физической формы обоих противников и непредсказуемость боксерского поединка, ИИ дал преимущество Ванге. Ее способность "видеть" без зрения, предвидеть действия противника до того, как они произойдут, может стать мощным преимуществом на ринге.