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Развлечения Курьезы "Песня закрытого кредита и новой жизни": сеть шутит о "Пина Коладе" Виталия Козловского
13 мая, 12:27
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"Песня закрытого кредита и новой жизни": сеть шутит о "Пина Коладе" Виталия Козловского

Алена Захарова
Основні тези
  • Виталий Козловский вернулся на сцену с украиноязычной версией хита "Піна Колада", что произвело фурор среди украинцев, особенно миллениалов.
  • Перед возвращением певец погасил долги перед бывшим продюсером, что позволило ему вернуть права на исполнение песен, а перевод песни вызвал ироничные шутки в соцсетях.

Возвращение Виталия Козловского, без преувеличения, стало одним из событий месяца. А его песня "Піна Колада" уже не один день разрывает украинский тикток, создавая забавные видео.

О том, что говорят соцсети о легендарном возвращении Виталия Козловского на сцену – читайте в материале 24 Канала.

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Легендарное возвращение

После нескольких лет тишины Виталий Козловский громко напомнил о себе, представив украиноязычную версию хита "Піна Колада". 7 мая певец исполнил новую версию хита на конкурсе "Нашебачення" и произвел настоящий фурор.

Особенно тепло возвращение артиста на сцену восприняли миллениалы, которые слушали песни Виталия Козловского в детстве. В тиктоке украинцы делились воспоминаниями, связанными с прошлым.

Миллениалы в восторге: смотрите видео

Люди вспоминают свое прошлое с помощью Козловского: смотрите видео

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Украинцы ностальгируют по прошлому: смотрите видео

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Песня "закрытие кредитов"

Как известно, перед возвращением Виталия Козловского на сцену, певец погасил все долги бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, что позволило певцу вернуть права на исполнение песен. Соцсети шутят: если певец смог закрыть кредиты, то и вы сможете!

Соцсети шутят о погашении долгов: смотрите видео

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Как выглядит человек без долгов: смотрите видео

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Когда уже закрыл все кредиты: смотрите видео

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Перевод песни с "изюминкой"

Чтобы спеть свой хит на сцене, Виталий Козловский перевел его на украинский язык. Заметим, что так песня звучит еще органичнее и имеет особый шарм. Однако во фразе "ты мой случай" фанаты услышали совсем другое – "ты мой выб**док". Так неожиданно песня приобрела новую ироническую глубину.

Украинцы о переводе песни "Пена Колада": смотрите видео

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Как украинцы представляют перевод песни: смотрите видео

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