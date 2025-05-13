"Песня закрытого кредита и новой жизни": сеть шутит о "Пина Коладе" Виталия Козловского

Возвращение Виталия Козловского, без преувеличения, стало одним из событий месяца. А его песня "Піна Колада" уже не один день разрывает украинский тикток, создавая забавные видео.

О том, что говорят соцсети о легендарном возвращении Виталия Козловского на сцену – читайте в материале 24 Канала.

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Легендарное возвращение

После нескольких лет тишины Виталий Козловский громко напомнил о себе, представив украиноязычную версию хита "Піна Колада". 7 мая певец исполнил новую версию хита на конкурсе "Нашебачення" и произвел настоящий фурор.

Особенно тепло возвращение артиста на сцену восприняли миллениалы, которые слушали песни Виталия Козловского в детстве. В тиктоке украинцы делились воспоминаниями, связанными с прошлым.

Миллениалы в восторге: смотрите видео

Люди вспоминают свое прошлое с помощью Козловского: смотрите видео

Украинцы ностальгируют по прошлому: смотрите видео

Песня "закрытие кредитов"

Как известно, перед возвращением Виталия Козловского на сцену, певец погасил все долги бывшему продюсеру Игорю Кондратюку, что позволило певцу вернуть права на исполнение песен. Соцсети шутят: если певец смог закрыть кредиты, то и вы сможете!

Соцсети шутят о погашении долгов: смотрите видео

Как выглядит человек без долгов: смотрите видео

Когда уже закрыл все кредиты: смотрите видео

Перевод песни с "изюминкой"

Чтобы спеть свой хит на сцене, Виталий Козловский перевел его на украинский язык. Заметим, что так песня звучит еще органичнее и имеет особый шарм. Однако во фразе "ты мой случай" фанаты услышали совсем другое – "ты мой выб**док". Так неожиданно песня приобрела новую ироническую глубину.

Украинцы о переводе песни "Пена Колада": смотрите видео

Как украинцы представляют перевод песни: смотрите видео