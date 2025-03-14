"Я тоже могу без костюма": появилась карикатура на Путина в форме

Кремлевский диктатор Владимир Путин посетил Курскую область, имея чрезвычайно странную одежду. Он надел военную форму, в которой был чрезвычайно похож на сторожа.

Соцсети сразу же взорвались шутками. Все, что известно о внешнем виде Владимира Путина – читайте в материале 24 Канала.

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Путин без костюма: что об этом известно

Во время визита в Курскую область, который состоялся 13 марта, Владимир Путин появился в необычном для себя образе – военной форме оккупантов. Это вызвало значительный интерес среди общественности.

Интересная деталь! Это был лишь второй случай, когда Путин посетил войска на линии фронта с начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Первый такой визит состоялся в апреле 2023 года, когда он был одет в костюм, а не в военную форму.



Путин посетил Курскую область / Фото из сети

Есть ли здесь скрытые смыслы

Аналитики из Института изучения войны отмечают, что выбор военной формы на этот раз может быть попыткой Путина позиционировать себя как заинтересованного военного лидера. Также есть теория, что таким образом он хочет изобразить себя сильным и эффективным командиром накануне важных переговоров с США.

Российские пропагандисты также спросили у пресс-секретаря Дмитрия Пескова, есть ли какой-то символизм во внешнем виде диктатора.

Это сигнал решимости вскоре завершить на отдельном отрезке операцию и освободить Курскую область,

– отметил Песков.

Что сказал Песков об одежде Путина: смотрите видео

Реакция соцсетей

В соцсетях внешний вид Путина вызвал шквал шуток. Вероятно, он хотел выглядеть как мощный и решительный главнокомандующий своей армии, а выглядел, как сторож заброшенной столовой. Вот, что о Путине писали пользователи соцсетей:

"Пациент "Киевзатридня" вернитесь в палату",

"Сторож бензоколонки",

"Он под Зеленского решил косить? Где костюм? Трамп не одобряет",

"Видимо, готовится к переговорам с Трампом, костюм подобрал)".

И только увидев Путина в военной форме, можно понять, чего он ходит в костюмах. Все для того, чтобы народ хоть как-то отличал его от старого, маразматического дворника.



Карикатура на Путина в форме / Фото DW



Путин в костюме охранника / Фото из соцсетей