Соцмережі одразу ж вибухнули жартами. Все, що відомо про зовнішній вигляд Володимира Путіна – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Путін без костюма: що про це відомо

Під час візиту у Курську область, який відбувся 13 березня, Володимир Путін з'явився у незвичному для себе образі – військовій формі окупантів. Це викликало значний інтерес серед громадськості.

Цікава деталь! Це був лише другий випадок, коли Путін відвідав війська на лінії фронту з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році. Перший такий візит відбувся у квітні 2023 року, коли він був одягнений у костюм, а не у військову форму.



Путін відвідав Курську область / Фото з мережі

Чи є тут приховані сенси

Аналітики з Інституту вивчення війни зазначають, що вибір військової форми цього разу може бути спробою Путіна позиціонувати себе як зацікавленого військового лідера. Також є теорія, що у такий спосіб він хоче зобразити себе сильним і ефективним командиром напередодні важливих переговорів зі США.

Російські пропагандисти також запитали у прессекретаря Дмитра Пєскова, чи є якийсь символізм у зовнішньому вигляді диктатора.

Це сигнал рішучості незабаром завершити на окремому відрізку операцію і звільнити Курську область,

– зазначив Пєсков.

Що сказав Пєсков про одяг Путіна: дивіться відео

Реакція соцмереж

У соцмережах зовнішній вигляд Путіна викликав шквал жартів. Ймовірно, він хотів виглядати як потужний та рішучий головнокомандувач своєї армії, а виглядав, як сторож покинутої їдальні. Ось, що про Путіна писали користувачі соцмереж:

"Пацієнт "Київзатридня" поверніться до палати",

"Вартовий бензоколонки",

"Він під Зеленського вирішив косити? Де костюм? Трамп не схвалює",

"Мабуть, готується до перемовин з Трампом, костюм підібрав)".

І лише побачивши Путіна у військовій формі, можна зрозуміти, чого він ходить у костюмах. Все для того, аби народ бодай якось відрізняв його від старого, маразматичного двірника.



Карикатура на Путіна у формі / Фото DW



Путін у костюмі охоронця / Фото із соцмереж