Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Republicworld.

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Що відбулося в Овальному кабінеті

Під час розмови з прем'єром Ірландії Міхолом Мартіном Дональд Трамп звернув увагу на шкарпетки віцепрезидента Джей Ді Венса. На них були зображені листки конюшини – символ Ірландії. Трамп сказав, що шкарпетки йому дуже подобаються.

Я маю говорити про інфляцію. Я намагаюся зосередитися. Але я дуже вражений! Я просто обожнюю ці шкарпетки! Що з цими шкарпетками?,

– сказав жартома президент США.

Як завив сам Венс, у такий спосіб віцепрезидент хотів "зміцнити ірландсько-американські відносини".

Трампу сподобалися шкарпетки Венса: дивіться відео

Інциденти з костюмом в Овальному залі

28 лютого під час візиту українського президента до Вашингтона один з журналістів звернув увагу, що Володимир Зеленський прибув на зустріч не у діловому костюмі. Український президент у відповідь сказав: "Я носитиму його, коли в нас завершиться війна".

Згодом ЗМІ повідомили, що однією із причин невдоволення президента США Дональда Трампа якраз був одяг Зеленського. Мовляв, радники Трампа просили команду українського лідера, щоб той одягнув діловий костюм, однак український президент не послухався.