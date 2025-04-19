Во Львове стартовал сезон аттракционов: где и когда можно покататься

Во Львове в эти выходные официально стартовал сезон аттракционов. Вспомнить детство или весело провести время с семьей можно в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого.

Где и когда можно покататься на аттракционах во Львове – рассказывает 24 Канал.

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Где покататься на аттракционах во Львове

Сезон аттракционов стартовал 18 апреля в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого. Организаторы обещают безопасные развлечения, много классических аттракционов для всей семьи и обновленную инфраструктуру.

Заметим, что Парк культуры расположен в центральной части Львова, вблизи улицы Витовского и Стрыйского парка. Его площадь составляет 26 гектаров. Кроме аттракционов в парке есть кафе и фудкорты, а также прокат велосипедов.



Во Львове стартовал сезон аттракционов / Фото Суспільне

График работы и цены

График работы аттракционов на первые дни:

18 апреля – с 11:00 до 20:00;

19 апреля – с 11:00 до 16:00;

Пасха, 20 апреля – с 12:00 до 20:00;

21 – 22 апреля – с 11:00 до 20:00.

В дальнейшем парк будет работать с 11:00 до 20:00.

Стоимость билетов:

Детские аттракционы – 50 гривен;

Взрослые – 70 гривен.

Ранее во Львове появилась карта с локациями цветущих магнолий, сакур и других растений, которая помогает найти лучшие места для прогулок и фотосессий.