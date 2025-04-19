Во Львове стартовал сезон аттракционов: где и когда можно покататься
- Во Львове начался сезон аттракционов в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого с 18 апреля, где представлено много классических аттракционов и обновленную инфраструктуру.
- Аттракционы работают с 11:00 до 20:00, стоимость билетов: детские – 50 гривен, взрослые – 70 гривен.
Во Львове в эти выходные официально стартовал сезон аттракционов. Вспомнить детство или весело провести время с семьей можно в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого.
Где и когда можно покататься на аттракционах во Львове – рассказывает 24 Канал.
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Где покататься на аттракционах во Львове
Сезон аттракционов стартовал 18 апреля в Парке культуры и отдыха имени Богдана Хмельницкого. Организаторы обещают безопасные развлечения, много классических аттракционов для всей семьи и обновленную инфраструктуру.
Заметим, что Парк культуры расположен в центральной части Львова, вблизи улицы Витовского и Стрыйского парка. Его площадь составляет 26 гектаров. Кроме аттракционов в парке есть кафе и фудкорты, а также прокат велосипедов.
Во Львове стартовал сезон аттракционов / Фото Суспільне
График работы и цены
График работы аттракционов на первые дни:
- 18 апреля – с 11:00 до 20:00;
- 19 апреля – с 11:00 до 16:00;
- Пасха, 20 апреля – с 12:00 до 20:00;
- 21 – 22 апреля – с 11:00 до 20:00.
В дальнейшем парк будет работать с 11:00 до 20:00.
Стоимость билетов:
- Детские аттракционы – 50 гривен;
- Взрослые – 70 гривен.
Ранее во Львове появилась карта с локациями цветущих магнолий, сакур и других растений, которая помогает найти лучшие места для прогулок и фотосессий.