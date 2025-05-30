Трюдо попал в скандал из-за обуви на встрече с королем Чарльзом III: что на ней было

Бывший премьер Канады Джастин Трюдо попал на первые полосы мировых изданий из-за своего неоднозначного образа на встрече с британским королем Чарльзом III. Дело в том, что политик появился в трендовых кроссовках Adidas Gazelle, которые немного не подходили к дресс-коду мероприятия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Times.

Смотрите также Удав, что зазвонил телефон: Путин отказался слушать стихотворение мальчика Мухаммеда

Как выглядел Трюдо

На кадрах, которые быстро разлетелись в сети, Джастин Трюдо предстал в классическом синем костюме и белой рубашке, однако его обувь стала главной темой обсуждения. Вместо традиционных туфель бывший премьер обул зеленые с красным кроссовки Adidas Gazelle, которые существенно контрастировали с формальностью мероприятия.

Интересно! Модель Adidas Gazelle – это не просто спортивная обувь. Это настоящий культурный феномен, который прошел путь от тренировочных залов до подиумов и уличной моды. Сегодня эти кроссовки снова на пике популярности – и не только среди молодежи, но и среди знаменитостей, модников и даже политиков.

Как выглядел Трюдо: смотрите видео

Заметим, что на официальной встрече дрескод должен соответствовать уровню формальности события, культурным нормам и ожиданиям организаторов. Чаще всего говорится о:

формальный (formal),

бизнес-формальном (business formal) стиле.

Ранее мы писали, что на фоне напряженных отношений с США Чарльз III и Камилла прибыли в Канаду. Во время визита они встретились с местными лидерами, общественными группами, приняли участие в церемонии посадки деревьев, король также провел частные аудиенции.