"Одно из лучших фото в истории": мужчина сделал забавное фото с ленивцем, которое разорвало сеть
- Мужчина сделал забавное селфи с ленивцем в тропическом лесу, которое стало вирусным благодаря гармонии между дикой природой и человеческой любознательностью.
- Фото вызвало различные реакции в интернете: от восторга до критики за вмешательство в жизнь дикого животного.
- Ленивцы известны своим медленным образом жизни, что помогает им избегать хищников.
Мужчина, отдыхая в тропической стране, сделай забавное селфи с ленивцем, которое в сети уже окрестили "одним из лучших в истории". Это и неудивительно, ведь кадр действительно получился очень крутым и веселым.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обсуждение на форуме Reddit.
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На обнародованном в сети фото мы видим туриста, который позирует на земле посреди тропического леса. А сверху, просто на дереве. Животное выглядит удивительно счастливым, даже улыбающимся. Ленивец вытянул лапу к камере так, чтобы в кадре хорошо было видно и себя, и нового знакомого.
Это фото успело стать вирусным благодаря невероятной гармонии между дикой природой и человеческой любознательностью.
Интересно! Ленивцы – это млекопитающие, которые обитают преимущественно в тропических лесах Центральной и Южной Америки. Они известны своим очень медленным образом жизни, и это не миф – они действительно одни из самых медленных животных в мире. В среднем ленивец движется со скоростью около 0,24 километра в час, а на земле – еще медленнее. Такая медлительность помогает им избегать хищников – потому что те просто не обращают на них внимания среди веток.
Реакция сети
В то же время в комментариях к сообщению прозвучали довольно разные оценки этой фотографии. Одни пользователи отмечали, что все случайности – от улыбки туриста до позитива от ленивца – сделали кадр "настолько крутым". Однако были и те, кто осудил мужчину за вмешательство в жизнь дикого животного. Вот, что они писали:
- "Это точно одно из лучших селфи в истории";
- "Представляю, как ленивец говорит чуваку: "Так, я держу ветку, ты держишь палку";
- "Фотка хоть и крутая, и мужчине лучше не вмешиваться даром к ленивцу. Надо уважать природу";
- "Мужчина сделал себе селфи всей жизни. Теперь никакое другое не сможет быть лучше этого";
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