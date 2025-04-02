Женщина отказалась от денег и 10 лет ничего не покупает: как выглядит ее жизнь

Женщина решила пересмотреть свое отношение к деньгам и уже 10 лет ничего не покупает. При этом она не имеет ни сбережений, ни зарплаты, ни ипотеки, ни автомобиля.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.co.uk.

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Как женщина живет без денег

Люди всегда стремятся узнать, как сэкономить деньги или хотя бы тратить их более рационально. Однако женщина из Британии пошла еще дальше. Она "отказалась от денег" и не покупала ничего нового с 2015 года. В то же время она утверждает, что имеет все, что ей нужно для комфортной жизни.

Все началось с того, что женщина была глубоко недовольна экономической системой и хотела сделать все возможное, чтобы мир был более устойчивым.

Я полностью свободна от денег. Жизнь без денег – это не про деньги. Это об уменьшении потребления и уменьшении использования ресурсов,

– сказала Джо.

Женщина в последний раз делала закупки в 2015 году. Она забирает продукты из магазинов, которые те выставляют из-за просроченного срока годности. Любые болезни природными средствами и работает над выращиванием субтропических растений, "которые являются экологически более чистыми, чем традиционная европейская еда".



Женщина выращивает овощи и фрукты / Фото Unsplash

Для туалетной бумаги я использую салфетки, которые можно стирать. А когда люди идут в кафе или ресторан, они передают мне салфетки, которыми не пользовались,

– отметила женщина.

Джо также просит почти пустые тюбики из-под зубной пасты, чтобы она могла выбрать остатки из уголков, или использует алоэ, которое она выращивает в саду.



Женщина не покупает даже зубную пасту / Фото Unsplash

Одежду женщине отдают знакомые. Джо пытается уменьшить, повторно использовать и перерабатывать как можно больше, даже производит собственный стиральный порошок.

Немало ее вещей – это пожертвования. Джо считает себя или радикальной фермершей, или экстремальной домохозяйкой. Последние шесть лет она много работает, ухаживая за фермерским домом с пятью спальнями и садом, в котором живет.