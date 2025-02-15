Женщина купила шоколад "с сюрпризом": что было внутри

Женщина из Великобритании, по имени Иви решила купить плитку любимого шоколада Cadbury's Dairy Milk. Однако то, что она обнаружила внутри, шокировало ее.

Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit, передает 24 Канал.

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Что известно о странной находке

Женщина рассказала, что когда открыла пачку с шоколадом, то обнаружила внутри моль.

Когда мы открыли шоколадку, то заметили, что она влажная и липкая по краям обертки, но не придали этому значения. Только когда мы начали разламывать плитку, мы перевернули ее и увидели, что в ней поселилась моль,

– рассказала она.

Пораженная женщина сразу же обратилась в службу поддержки Cadbury, но ответа так и не получила.



Плитка оказалась липкой, а внутри находилась моль / Фото Reddit

Женщина решила просто выбросить шоколадку и забыть об инциденте. Но через месяц Иви решила поделиться историей на Reddit. История быстро набрала популярность, собрав множество комментариев. Некоторые пользователи с иронией отнеслись к ситуации, шутя про "дополнительный белок" и "бабочку в шоколаде", тогда как другие советовали Иви добиваться ответа от производителя.

Что об этом говорит компания-производитель

Представители Mondelēz International, материнской компании Cadbury, прокомментировали инцидент.

Безопасность и качество нашей продукции имеют для нас первостепенное значение. Мы проводим многочисленные проверки на всех этапах производства, прежде чем продукция попадает к потребителям. Мы гордимся нашим обслуживанием клиентов и сожалеем, что потребитель не получил ответа на свой запрос,

– заявил представитель компании.

Компания также предложила Иви связаться с их отделом по работе с потребителями для дальнейшего расследования.