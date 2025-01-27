Женщина отсудила у McDonald's 2,7 миллиона долларов: в чем причина

Женщина из США подала иск в суд после того, как пролила кофе от McDonald's себе на колени. Это произошло на парковке. В результате инцидента женщина получила серьезные ожоги.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Unilad.

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Женщина подала в суд на McDonald's

Женщина, по имени Стелла Либек рассказала об инциденте, который случился еще в 1992 году. Ее кофе из McDonald's оказался опасно горячим, что вызвало ожоги третьей степени на 16 процентах тела Стеллы.

После инцидента Стелла провела 8 дней в больнице и прошла множество процедур. Хотя Стелла выздоровела за 2 года, долгая судебная тяжба с McDonald's получила широкую огласку в обществе.

Изначально клиентка предложила уладить дело за 20 000 долларов, что покрыло бы расходы на ее здоровье и было бы лишь каплей в море для компании такого размера, как McDonald's. Однако сеть фастфудов отказалась, взамен предложив Стелле 800 долларов.

Что решил суд

В конце концов, в 1994 году дело дошло до суда. Во время рассмотрения дела присяжные узнали, что 700 других людей получили ожоги от горячих напитков в McDonald's.

Дело завершилось тем, что присяжные предложили Стелли 200 000 долларов компенсации, которая была уменьшена до 160 000 долларов. Стелле также было присуждено 2,7 миллиона долларов штрафных убытков, хотя эта сумма снизилась до 480 000 долларов, а сумма урегулирования осталась конфиденциальной.



Женщина отсудила у McDonald's 2,7 миллиона долларов / Фото Unsplash

Действительно ли можно получить ожоги от кофе

Трудно представить, чтобы подобный инцидент случился в Украине. Общеизвестно, что температура кофе в McDonald's обычно варьируется в пределах 80 – 90 градусов. Это стандарт для горячих напитков, что позволяет сохранять аромат и вкус кофе.

Однако риск получения ожогов зависит от температуры воды и продолжительности контакта с ней. Как пишет Children's Burns Trust, контакт с кипящей водой (100 градусов) приводит к мгновенным ожогам третьей степени, поражающих глубокие слои кожи. А длительный контакт с водой 60 градусов может вызвать ожоги второй степени (повреждение верхнего слоя кожи с волдырями).