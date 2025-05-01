Размером с человека: женщина смогла вырастить огромного кота: женщина смогла вырастить огромного кота

В Молдове женщина похвасталась своим домашним любимцем, по прозвищу Зевс. Он действительно уникален, ведь имеет немалые размеры, которые можно сравнивать с человеческими.

Как известно, кот имеет рост 130 сантиметров, а его вес составляет 13 килограммов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

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Что известно о коте-гиганте

Владелицу редкого кота зовут Даниэла Ермолаева. Она призналась, что еще с детства мечтала о кошке породы мейн-кун, но не могла себе этого позволить.

Интересно! Мейн-кун – одна из старейших пород кошек в Северной Америке, в частности из штата Мэн (США), где и получил свое название. Взрослые самцы весят 6 и 9 килограммов, а иногда и больше. Длина с хвостом может достигать 1 метра. Несмотря на свой "дикий" вид, они ласковые, умные, доброжелательные. Часто их называют "мягкими гигантами". Хорошо ладят с детьми и другими животными.

Поэтому, Даниэла была очень счастлива, когда ее парень Ливиу подарил ей такого пушистика. Она сразу же назвала его Зевс и не прогадала. Ведь котив вырос действительно большим и мощным, как настоящий Бог Олимпа.



Женщина смогла вырастить огромного кота / Фото Daily Star

Как только его купили, он уже по размерам превышал другого кота Даниэлы, которому было 8 лет. Сейчас Зевс, если станет на задние лапы и вытянется, достигает высотой Даниэлу

Он очень хороший актер, хотя и кот. Он делает что-то в течении 10 секунд, а потом хочет лечь и как будто говорит: "Дайте мне еды, пожалуйста. Я Зевс, я величественный кот",

– отметила Даниэла.

К своему первому дню рождения кот набрал 10 килограммов, а потом каждый год набирал по одному килограмму. Сейчас ему четыре года и он весит 13 килограммов и продолжает расти.

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