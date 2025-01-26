Женщина впервые увидела, как падает снег и сняла свою реакцию на камеру: видео очаровало сеть

Азлен Абубакар переехала из Филиппин в Ирландию, где имела возможность впервые в жизни увидеть снег. Она не могла сдержать своих эмоций и зафиксировала их на камеру.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @loveazlen.

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Женщина впервые в жизни увидела снег

Азлен объяснила, что вместе с семьей выросла на Филиппинах, где есть только 2 времени года.

Если не солнечно, то дождь, поэтому я никогда до этого не видела, как падает снег. Я со слезами на глазах даже позвонила семье и друзьям,

– рассказала Абубакар.

Женщина показала свою реакцию на снег: смотрите видео

На видео, размещенном в тиктоке, можно увидеть, как женщина стоит на улице под снегом и плачет, описывая это как "осуществление своей мечты".

"Мечтала об этом, с тех пор, как себя помню. Не могу выразить, что чувствовала, просто чистое счастье", – отметила она.

Реакция соцсетей

Пользователи тиктока были очарованы реакцией девушки. Вот, какие комментарии они оставляли под ее видео: