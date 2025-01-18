Хотела лететь зайцем: женщина преодолела полосу препятствий, чтобы незаметно попасть на самолет

В Сербии женщина попыталась незаметно пробраться на самолет авиакомпании Wizz Air. В тот момент он как раз совершал рейс на Мальту.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Как женщина незаметно попала на самолет

На видео, снятом камерами наблюдения, видно, как неизвестная женщина, успешно преодолела первое препятствие в виде паспортного контроля. Далее она поползла к следующим барьерам, вместо того, чтобы просто обойти их. Так ей удалось проползти через несколько контрольно-пропускных пунктов.

Благодаря тому, что в аэропорту было много людей, она долгое время оставалась незамеченной. Только когда она вошла в самолет и не смогла показать бортпроводникам свой посадочный талон, ее поймали.



Женщина незаметно проползла на самолет / Фото CZ/newsX

Таинственную женщину немедленно вывела из самолета служба безопасности. Полиция подтвердила, что путешественнице предъявили обвинение в незаконном проникновении.

Сообщается, что женщина прибыла в Белград рейсом из Франции после того, как ее депортировали по пока неизвестной причине. Кроме того, непонятно, намеревалась ли она причинить кому-то вред своим трюком.