Женщина-питон снова поразила сеть новым умением: слабонервным не смотреть

Все мы имеем разные "таланты" и хотя большинство из них не отличаются чем-то особенным, есть и такие, которые удивляют и шокируют. Именно такой талант имеет американка Саманта Рамсделл.

Женщина, которая известна своим рекордным размером рта, снова привлекла внимание сети. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на @samramsdell5.

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Какой талант имеет американка

34-летняя женщина является обладательницей титулов "Самый большой раскрытый рот" и "Самый широкий рот" по версии Книги рекордов Гиннесса. Недавно она поразила пользователей соцсетей новым видео, которое быстро стало вирусным в сети.

Впечатляет! Женщина способна раскрывать рот на 6,52 сантиметра и растягивать его до 10,33 сантиметра. Благодаря этой особенности она регулярно публикует забавные фото и видео для своих 3,8 миллиона подписчиков в TikTok.

На обнародованном видео можно увидеть,как женщина засунула в рот бутылку вина. Однако не только этот факт удивил зрителей, но и реакция случайного прохожего на заднем плане – мужчина с широко раскрытыми глазами и ртом стал настоящей звездой ролика.



Какой трюк показала женщина / Фото с тиктока @samramsdell5



Реакция мужчин на трюк Саманты / Фото из тиктока @samramsdell5

Сама Рамсделл с юмором отнеслась к ажиотажу, заявив, что она "частично питон". Несмотря на необычную внешность, блогерша гордится своим рекордом и использует его для популяризации самопринятия.

Еще один не менее впечатляющий талант имеет 14-летний вундеркинд из Индии, по имени Аарян Шукла. Он установил шесть рекордов Гиннеса в ментальной арифметике за один день.