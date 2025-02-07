Женщина нашла сюрприз внутри бананов и была напугана: что там было

Австралийка купила в магазине бананы, но была шокирована тем, что увидела внутри, когда сняла кожуру. Она поделилась предысторией и фотографиями, тем самым заставив пользователей сети волноваться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Post.

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Женщина рассказала, что когда купила бананы, они были еще зеленые.

Пришлось ждать, пока они созреют. Мой младший захотел угоститься перед сном, поэтому я разрезала половину и почувствовала отвращение. Внешне бананы были нормальными. Никогда такого не видела. Что это в черта такое?!

– поинтересовалась она.



Как выглядели необычные бананы / Фото из фейсбука

Читатели разделили ее отвращение от вида бананов и пытались найти ответ, как это могло случиться. Некоторые заметили, что это похоже на грибковую болезнь или инфекцию. Вот, какие комментарии оставляли люди:

"Похоже, у них нигроспороз – грибковое заболевание";

"Изображение из Google говорит, что это болезнь Моко";

"Банан имеет грибковую инфекцию. Существует большая вероятность, что много бананов из одной грозди/фермы".

Знатоки предположили, что фрукты испортились из-за ненадлежащих условий хранения: "Они были в холодильнике?", "Похоже, что их заморозили, а потом снова разморозили", "Может, это из-за жары? Или они ставят их в прохладную комнату, а потом вытаскивают и выставляют снова и снова".

Впрочем, независимо от причины, люди призвали женщину отнести их обратно в магазин, чтобы получить возмещение.