Женщина спасла свою собаку от акулы: видео покорило соцсети

На пляже Саут-Бич, что в Майами, женщина спасла своего пушистого друга от акулы. Инцидент зафиксировали на видео с дрона.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу pixelation1111.

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На обнародованных кадрах видно, как черноперая акула подплыла к пловцам и собаке. Она двигалась зигзагом в сторону женщины и ее друзей. Тогда женщина сразу же предупредила друзей об опасности, а после этого спокойно стала между своей собакой и акулой, не давая хищному зверю подплыть ближе.

Женщина спасла свою собаку от акулы: смотрите видео

Реакция соцсетей

Пользователи сети восхищены самообладанием и преданностью женщины:

"Респект девушке, она была готова драться с акулой ради своей собаки";

"Она защитила свою собаку. Какая женщина";

"Кто бы ни была эта девушка, которая гонит страшную акулу от своей собаки... Я люблю тебя".

Справка. Черноперые акулы редко представляют серьезную угрозу для людей. Однако с 1959 года зарегистрировано всего 11 неспровоцированных укусов, сообщает Музей естественной истории Флориды. Однако Орландини считает, что лучше не полагаться на удачу и предлагает внедрить систему оповещений с помощью дронов.

Ранее мы писали об огромной белой акуле, по имени Претендент, которая появилась у побережья Северной Каролины, что в США. За акулой следят ученые с помощью трекера, что позволяет получать данные о ее перемещении и жизни, способствуя разработке мер по охране этого вида.