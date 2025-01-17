На одном дыхании: женщина под водой преодолела расстояние в две 16-этажки

Австралийская фридайверка Эмбер Бурк побила мировой рекорд самой длинной подводной прогулки на одном дыхании среди женщин. Она преодолела 112-метровое расстояние под водой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о новом мировом рекорде

35-летняя Эмбер Бурк занимается фридайвингом уже более 10 лет. До установления рекорда она долго тренировалась как в бассейне, так и за его пределами.

Я хотела сделать это ради собственного чувства достижения – это всегда было моей мечтой – получить титул Книги рекордов Гиннеса, а также для того, чтобы собрать деньги для Австралийского общества охраны морской флоры и фауны,

– рассказала рекордсменка.

Во время подводного плавания женщина сгибает спину под углом 90 градусов и таком положении передвигается по дну бассейна. В общем она преодолела на одном дыхании 112 метров, что равно высоте более двух 16 этажных домов.



В таком положении женщина передвигается по дну бассейна / Фото Книги рекордов Гиннеса

Какие еще рекорды имеет женщина

Эмбер Бурк уже имеет 17 австралийских рекордов по фридайвингу и один мировой рекорд по плаванию под водой, установленный Международной ассоциацией по развитию апноэ.

Рекорды самой длинной подводной прогулки на одном дыхании среди женщин: