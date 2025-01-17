На одном дыхании: женщина под водой преодолела расстояние в две 16-этажки
Австралийская фридайверка Эмбер Бурк побила мировой рекорд самой длинной подводной прогулки на одном дыхании среди женщин. Она преодолела 112-метровое расстояние под водой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.
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Что известно о новом мировом рекорде
35-летняя Эмбер Бурк занимается фридайвингом уже более 10 лет. До установления рекорда она долго тренировалась как в бассейне, так и за его пределами.
Я хотела сделать это ради собственного чувства достижения – это всегда было моей мечтой – получить титул Книги рекордов Гиннеса, а также для того, чтобы собрать деньги для Австралийского общества охраны морской флоры и фауны,
– рассказала рекордсменка.
Во время подводного плавания женщина сгибает спину под углом 90 градусов и таком положении передвигается по дну бассейна. В общем она преодолела на одном дыхании 112 метров, что равно высоте более двух 16 этажных домов.
В таком положении женщина передвигается по дну бассейна / Фото Книги рекордов Гиннеса
Какие еще рекорды имеет женщина
Эмбер Бурк уже имеет 17 австралийских рекордов по фридайвингу и один мировой рекорд по плаванию под водой, установленный Международной ассоциацией по развитию апноэ.
Рекорды самой длинной подводной прогулки на одном дыхании среди женщин:
- 20 мая 2017 года – Bilge Cingigiray Aydın (Türkiye) – 67,16 метра;
- 27 октября 2017 года – Марина Казанкова (Италия) – 69,40 метров;
- 25 марта 2019 года – Билге Чингигирай (Турция) – 81,60 метра;
- 28 ноября 2021 года – Янтарный филари (Южная Африка) – 109,60 метра;
- 11 августа 2024 года – Эмбер Бурк (Австралия) – 112,83 метра.