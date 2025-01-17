Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про новий світовий рекорд

35-річна Ембер Бурк займається фридайвінгом вже понад 10 років. До встановлення рекорду вона довго тренувалася як у басейні, так і за його межами.

Я хотіла зробити це заради власного почуття досягнення – це завжди було моєю мрією – отримати титул Книги рекордів Гіннеса, а також для того, щоб зібрати гроші для Австралійського товариства охорони морської флори і фауни,

– розповіла рекордсменка.

Під час підводного плавання жінка згинає спину під кутом 90 градусів і такому положенні пересувається дном басейну. Загалом вона здолала на одному подиху 112 метрів, що дорівнює висоті понад двох 16 поверхових будинків.



У такому положенні жінка пересувається дном басейну / Фото Книги рекордів Гіннеса

Які ще рекорди має жінка

Ембер Бурк вже має 17 австралійських рекордів із фридайвінгу та один світовий рекорд з плавання під водою, встановлений Міжнародною асоціацією з розвитку апное.

Рекорди найдовшої підводної прогулянки на одному диханні серед жінок: