Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.
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Що відомо про новий світовий рекорд
35-річна Ембер Бурк займається фридайвінгом вже понад 10 років. До встановлення рекорду вона довго тренувалася як у басейні, так і за його межами.
Я хотіла зробити це заради власного почуття досягнення – це завжди було моєю мрією – отримати титул Книги рекордів Гіннеса, а також для того, щоб зібрати гроші для Австралійського товариства охорони морської флори і фауни,
– розповіла рекордсменка.
Під час підводного плавання жінка згинає спину під кутом 90 градусів і такому положенні пересувається дном басейну. Загалом вона здолала на одному подиху 112 метрів, що дорівнює висоті понад двох 16 поверхових будинків.
У такому положенні жінка пересувається дном басейну / Фото Книги рекордів Гіннеса
Які ще рекорди має жінка
Ембер Бурк вже має 17 австралійських рекордів із фридайвінгу та один світовий рекорд з плавання під водою, встановлений Міжнародною асоціацією з розвитку апное.
Рекорди найдовшої підводної прогулянки на одному диханні серед жінок:
- 20 травня 2017 року – Bilge Cingigiray Aydın (Türkiye) – 67,16 метра;
- 27 жовтня 2017 року – Марина Казанкова (Італія) – 69,40 метрів;
- 25 березня 2019 року – Білге Чінгігірай (Туреччина) – 81,60 метра;
- 28 листопада 2021 року – Бурштиновий філарі (Південна Африка) – 109,60 метра;
- 11 серпня 2024 року – Ембер Бурк (Австралія) – 112,83 метра.