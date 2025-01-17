Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Що відомо про рекордсменку

Дівчинка пішла по стопах своїх батьків Шруті та Нараянана.

Довідка. Мама Шруті була першою жінкою, яка встановила рекорд за кількістю повних контактних ударів ліктями за одну хвилину, використовуючи альтернативні лікті, а поточна колекція рекордів Нараянана включає найбільшу кількість бетонних блоків, розбитих за 30 секунд, і найбільшу кількість мармурових плит, розбитих одним ударом.

Скільки Сам'юкта себе пам'ятає, вона мріяла потрапити до Книги рекордів Гіннеса.



7-річна дівчинка потрапила до Книги рекордів Гіннеса / Фото Книги рекордів Гіннеса

Мої батько й мати – моє найбільше натхнення. Раніше я захоплювалася їхніми сертифікатами Книги рекордів Гіннесса, які висіли на стінах у нашому домі. Моєю ціллю було також отримати титул Книги рекордів Гіннеса,

– зізналася вона.

Сам'юкта почала займатися тхеквондо, коли їй було всього три роки, і відтоді Нараянан є її тренером. Протягом цих років дівчинка здобула всі пояси від білого до чорного.

Дівчинка хоче здобути більше рекордів і збільшити свою колекцію медалей національного чемпіонату з тхеквондо. Вона також сподівається представляти Індію на Олімпійських іграх і стати поліцейським.