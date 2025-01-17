Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Что известно о рекордсменке

Девочка пошла по стопам своих родителей Шрути и Нараянана.

Справка. Мама Шрути была первой женщиной, которая установила рекорд по количеству полных контактных ударов локтями за одну минуту, используя альтернативные локти, а текущая коллекция рекордов Нараянана включает наибольшее количество бетонных блоков, разбитых за 30 секунд, и наибольшее количество мраморных плит, разбитых одним ударом.

Сколько Самьюкта себя помнит, она мечтала попасть в Книгу рекордов Гиннеса.



7-летняя девочка попала в Книгу рекордов Гиннеса / Фото Книги рекордов Гиннеса

Мои отец и мать – мое самое большое вдохновение. Раньше я восхищалась их сертификатами Книги рекордов Гиннесса, которые висели на стенах в нашем доме. Моей целью было также получить титул Книги рекордов Гиннеса,

– призналась она.

Самьюкта начала заниматься тхэквондо, когда ей было всего три года, и с тех пор Нараянан является ее тренером. В течение этих лет девочка получила все пояса от белого до черного.

Девочка хочет получить больше рекордов и увеличить свою коллекцию медалей национального чемпионата по тхэквондо. Она также надеется представлять Индию на Олимпийских играх и стать полицейским.