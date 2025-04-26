Американка случайно отдала выигрышный лотерейный билет – его может получить любой счастливчик

В США женщина выиграла в лотерею 2,5 миллиона долларов, но осталась без денег из-за досадной ошибки. Дело в том, что выигрышный билет она оставила в кармане куртки, которую отдала на благотворительность.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Что известно об инциденте

В такую курьезную ситуацию попала 76-летняя Милдред Симонерилуто из Меррисвилля, что в американском штате Пенсильвания. Она приобрела свой счастливый лотерейный билет в продуктовом магазине Shop n'Save еще в мае 2024 года.

Женщина долгое время искала свой билет, но так и не нашла его. Впоследствии она вспомнила, что положила билет в куртку, чтобы не забыть. Но произошло как раз наоборот – куртку с билетом в кармане она отдала на благотворительность организации Vietnam Veterans of America.

Я была потрясена. Я не могу подобрать слов, я просто не имею метких слов. Как я мне его вернуть?,

– отметила женщина.



Американка случайно отдала выигрышный лотерейный билет / Фото Unsplash

Получила ли женщина выигрыш

К сожалению, сейчас у нее уже почти истекло время, чтобы забрать свой выигрыш. По закону, у счастливчиков, победивших в лотерею, есть год, чтобы обратиться за вознаграждением – время Милдред истекает 8 мая. Сейчас женщина уже опустила руки. Она готова к тому, что кто-то другой может найти выигрышный билет и обменять его на миллионы долларов.

Интересно! Cash 5 с Quick Cash – это единственная лотерея штата Пенсильвания, что ежедневно дает игрокам возможность выиграть большой джекпот и получить всю наличность одновременно, поскольку в ней нет аннуитетов (то есть выигрыш не делится на несколько выплат).

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