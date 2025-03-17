В США злоумышленники ограбили АЗС, угрожая кассиру питонами

В американском штате Теннесси четверо мужчин ограбили АЗС. Они не имели с собой оружия, поэтому угрожали кассиру двумя питонами.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wreg.

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Что известно о необычном ограблении

Эпическое ограбление попало на камеры видеонаблюдения. На обнародованных кадрах видно, как мужчины держат змей и кладут их на прилавок. Таким образом злоумышленники хотели запугать кассира, чтобы тот бесплатно дал им масло с каннабисом на 400 долларов.

Правоохранители пообщались с одним из сотрудников заправки. Мужчина, по имени Маюр Равал сказал, что на тот момент он и его брат работали в магазине. Когда к АЗС ворвались грабители, он чрезвычайно испугался змей.

Они просто размахивали ими и клали на прилавок Сначала один человек принес одну змею, а потом еще одну. Одна змея – белая, а другая – коричневая или смешанного цвета,

– сказал Равал.



Мужчина угрожал питоном / Скриншот с видео

Интересно! Как отмечает издание, это не первый подобный случай в Теннесси. Ранее попытка ограбления со змеей состоялась в 2024 году в Мемфисе. Тогда грабитель пришел один со змеей на своей шее, однако ничего украсть у него не удалось, поскольку кассир достал оружие и вызвал полицию.

Не менее изобретательным был и другой американец, который проглотил серьги Tiffany & Co., стоимостью 769 500 долларов.

Чем опасны питоны

Питоны – это большие неядовитые змеи, которые могут быть опасными для человека и животных. Они убивают добычу не ядом, а быстро обвивают тело жертвы и сжимают его с каждым выдохом. Это приводит к остановке кровообращения и удушью. Большие питоны могут задушить даже взрослого человека.

В природе питоны питаются млекопитающими и птицами, но в городах они иногда нападают на собак, котов и даже коз или свиней.