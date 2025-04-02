У Києві розквітли перші сакури: де шукати весняну казку

Попри те, що погода останніми днями у столиці залишає бажати кращого, у Києві таки розквітли перші сакури. Квітучі дерева розташовані у Деснянському районі.

Про це повідомили користувачі в інстаграмі, передає 24 Канал.

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Де у Києві цвітуть сакури

За даними мережі, перші сакури у столиці вже розквітають у парку "Кіото". Локація розташована між станціями метро "Лісова" та "Чернігівська".

На опублікованих у мережі фото можна побачити перші квіти на деревах, які перетворюють відомий столичний парк на справжню японську казку. Також кияни зазначають, що у парку вже цвітуть магнолії.

У Києві розквітли перші сакури / Фото з мережі

Цікаво знати! Сакури – це декоративні дерева, які належать до роду вишень і славляться своїм красивим рожевим або білим цвітінням. Вони є символом весни та швидкоплинності життя, особливо в японській культурі. Найбільше сакур росте в Японії, Кореї та Китаї, але їх можна знайти й в інших країнах. Цвітіння триває всього 1 – 2 тижні, після чого пелюстки швидко опадають.

Раніше ми писали, що у Львові з'явилася карта з локаціями квітучих магнолій, сакур та інших рослин. Карта квітучих локацій у Львові допомагає легко знайти найкрасивіші місця для весняних прогулянок та фотосесій. На ній позначені точки, де розквітають магнолії, тюльпани та інші рослини.