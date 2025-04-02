Об этом сообщили пользователи в инстаграме, передает 24 Канал.

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Где в Киеве цветут сакуры

По данным сети, первые сакуры в столице уже расцветают в парке "Киото". Локация расположена между станциями метро "Лесная" и "Черниговская".

На опубликованных в сети фото можно увидеть первые цветы на деревьях, которые превращают известный столичный парк в настоящую японскую сказку. Также киевляне отмечают, что в парке уже цветут магнолии.

В Киеве расцвели первые сакуры / Фото из сети

Интересно знать! Сакуры – это декоративные деревья, которые относятся к роду вишен и славятся своим красивым розовым или белым цветением. Они являются символом весны и быстротечности жизни, особенно в японской культуре. Больше всего сакур растет в Японии, Корее и Китае, но их можно найти и в других странах. Цветение длится всего 1 – 2 недели, после чего лепестки быстро опадают.

Ранее мы писали, что во Львове появилась карта с локациями цветущих магнолий, сакур и других растений. Карта цветущих локаций во Львове помогает легко найти самые красивые места для весенних прогулок и фотосессий. На ней обозначены точки, где расцветают магнолии, тюльпаны и другие растения.