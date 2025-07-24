Сама веде до укриття: кішка з Одеси стала зіркою соцмереж через правильну реакцію на тривогу

Кішка з Одеси стала справжньою зіркою соцмереж після того, як користувачі побачили, як вона впевнено веде своїх господарів до укриття під час повітряної тривоги. Руденька пухнастка настільки запам'ятала маршрут до бомбосховища, що безпомилково долає шлях навіть у супроводі людей, періодично озираючись, аби переконатися, що всі йдуть за нею.

Про унікальні здібності киці розповіла її власниця Вікторія Ільків. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Української правди.

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Що відомо про пухнасту зірку?

За її словами, улюблениця живе в родині вже понад 3 роки. Її взяли з притулку, де вона опинилася після смерті попередньої господарки. Відтоді кішка стала повноправним членом сім'ї та вразила всіх своїм розумом і чуйністю.

Ми жодного разу не привчали її спеціально ходити в укриття. Просто кілька разів брали із собою – і вона сама все запам'ятала,

– розповіла Вікторія.

Кожного разу, коли лунає повітряна тривога, киця не панікує – вона уважно спостерігає за господарями та, щойно ті беруть речі, біжить до укриття. Знає, на якому поверсі зупинитися, не плутає поверхи, навіть якщо в ліфті ще хтось їде. А після відбою – впевнено веде родину назад.

Кішка з Одеси стала зіркою соцмереж: дивіться відео

А що ж відбувається в укритті?

В укритті киця поводиться спокійно, хоча під час тривоги не їсть. Щойно повертається додому – одразу прямує до миски. Власники жартують, що це вже "традиція – заїсти стрес", тож балують її улюбленими ласощами:

креветками,

нагетсами,

чипсами Pringles.

Ця історія – ще одне нагадування про силу зв'язку між людьми та тваринами, а також про те, як навіть найменші члени родини можуть бути опорою в складні часи.

На жаль, у ніч на 24 липня російська армія вчергове атакувала Україну ударними безпілотниками типу "Шахед", а також ракетами. Серед міст, які опинилися під ударом, була Одеса.