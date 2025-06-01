"Далекобійники" та справжнє свято: соцмережі вибухнули мемами після атаки по авіабазах Росії

В Україні 1 червня стало не Днем захисту дітей, а справжнім святом через масовану атаку по аеродромах у Росії. Вороги сьогодні ж мали святкувати День військово-транспортної авіації, але натомість втратили 34% своїх бойових літаків. Дрони доставляли фурами, тож користувачі мережі створили на цю тему чимало мемів.

Інтернет вибухнув картинками з насмішками про втрати авіації російської армії. Люди загалом весело відреагували на атаку. Найкращі меми зібрав 24 Канал.

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Українці спостерігають, Росія – плаче

СБУ провела історичну та по-справжньому неймовірну операцію "Павутина", уразивши 41 літак стратегічної авіації Росії. Ця атака стала найскладнішою за всю історію Служби, але це завдання вдалося виконати. Літаки, які запускали ракети по Україні серйозно пошкоджені, а для українців ця подія стала святковою.

Підбірка мемів про атаку по російських аеродромах / Фото із соцмереж

Відомо, що СБУ залучила вантажівки для перевезення дронів. Через це очільника відомства назвали "далекобійником" та жартують про те, що фури могли насправді бути українськими.

Жарти про вантажівки не змусили себе довго чекати / Фото зі ЗМІ і соцмереж

Українці пригадали й старий мем "Мені подобається, як воно горить" про полтавського палія та інтерпретували його під нинішню подію.

Українцям "подобається, як воно горить" / Фото зі ЗМІ і соцмереж

Користувачі також подумали, хто міг бути за кермом тих фур. Серед ймовірних водіїв – Петро Порошенко та Владімір Путін. РосЗМІ також зазначили, що один із затриманих водіїв нібито не знав, що везе. Щодо цього українці також пожартували.

Хто ж керував тими фурами – залишається загадкою / Фото зі ЗМІ і соцмереж

Загалом для українців 1 червня стало святом Малюка, початку літа, фури та сліз росіян.

Святковий день / Фото зі ЗМІ і соцмереж

Пожартували користувачі й про реакцію росіян на атаку. Тут пригадалися жіночки із "загону Путіна" та кліше про звичайних жителів країни-агресорки.

Росіяни, певно, не дуже задоволені результатом операції / Фото зі ЗМІ і соцмереж

У мережі ще є багато-багато мемів про атаку по аеродромах Росії. Таку підбірку можна було б робити нескінченною.

У мережі зібралося купа ситуативних мемів / Фото зі ЗМІ і соцмереж