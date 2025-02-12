"Малюк та пацюк": мережа вибухнула мемами про затримання посадовця СБУ, що працював на ФСБ
- СБУ затримала керівника штабу Антитерористичного центру, який працював на ФСБ, операцію проводив Василь Малюк.
- Фото затримання викликало хвилю мемів у соцмережах, користувачі жартують та захоплюються сміливістю Малюка.
СБУ викрила та затримала керівника штабу свого Антитерористичного центру, який працював на російське ФСБ. Спецоперацію особисто проводив очільник СБУ Василь Малюк.
Фото затримання російського "щура" швидко стало вірусним у мережі. Найкумедніші меми зібрав 24 Канал.
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Хвилю мемів викликало фото, на якому Василь Малюк тримає затриманого.
СБУ викрила топового "щура" ФСБ у своїх лавах! Затримував зрадника сьогодні зранку особисто Голова СБУ Василь Малюк. Як виявилося, на ворога працював керівник Штабу Антитерористичного центру СБ України,
– мовиться у повідомленні.
На світлині Малюк міцно тримає за плече іншого чоловіка – мовляв, "не переживай, все буде добре... або ні". Цікаво, що затриманого СБУ не розголошує.
Реакція соцмереж
Українці у соцмережах одразу ж почали висловлювати захоплення сміливістю Малюка. І, звісно ж, жартувати зі світлини.
СБУ заявила про затримання керівника штабу свого Антитерористичного центру / Фото із соцмереж
Малюк особисто затримав російського крота / Фото із соцмереж
Користувачі мережі помітили, що затриманий чинив опір. Але Малюк "поставив його назад". Це видно по відмітині на чолі кремлівського агента.
Затримання агента ФСБ / Фото із соцмереж
Видно, що агент Кремля чинив опір / Фото із соцмереж
Як я виганяю за двері кота о 4 ранку / Фото із соцмереж