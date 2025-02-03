3 лютого 2025, 12:30
У Франції дизайнер створив шапку з принтом лисини: курйозні фото
Основні тези
- Французький дизайнер створив шапку з принтом лисини, яка отримала популярність серед покупців.
- Колекцію розкупили миттєво, і користувачі вимагають запустити масове виробництво.
Соцмережі розірвала новина про те, що неназваний французький дизайнер нібито створив шапку з принтом лисини. Вона, за попередньою інформацією, отримала популярність серед покупців.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал УНІАН.
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Що відомо про цікавий головний убір
ЗМІ пишуть, що неординарну шапку створив дизайнер з Франції. Щоправда, імені його не розголошують. На кадрах, оприлюднених у мережі видно, що шапка має реалістичний принт і зовнішнім виглядом нагадує лисину чоловіка.
Який вигляд має шапка / Фото із соцмереж
За даними ЗМІ, колекцію розкупили миттєво. У соціальних мережах користувачі вимагають запустити масове виробництво.