УКР РУС
3 лютого 2025, 12:30
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У Франції дизайнер створив шапку з принтом лисини: курйозні фото

Альона Захарова
Основні тези
  • Французький дизайнер створив шапку з принтом лисини, яка отримала популярність серед покупців.
  • Колекцію розкупили миттєво, і користувачі вимагають запустити масове виробництво.

Соцмережі розірвала новина про те, що неназваний французький дизайнер нібито створив шапку з принтом лисини. Вона, за попередньою інформацією, отримала популярність серед покупців.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал УНІАН.

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Що відомо про цікавий головний убір

ЗМІ пишуть, що неординарну шапку створив дизайнер з Франції. Щоправда, імені його не розголошують. На кадрах, оприлюднених у мережі видно, що шапка має реалістичний принт і зовнішнім виглядом нагадує лисину чоловіка.


Який вигляд має шапка / Фото із соцмереж

За даними ЗМІ, колекцію розкупили миттєво. У соціальних мережах користувачі вимагають запустити масове виробництво.