Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал УНИАН.
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Что известно об интересном головном уборе
СМИ пишут, что неординарную шапку создал дизайнер из Франции. Правда, имени его не разглашают. На кадрах, обнародованных в сети видно, что шапка имеет реалистичный принт и внешним видом напоминает лысину мужчины.
Как выглядит шапка / Фото из соцсетей
По данным СМИ, коллекцию раскупили мгновенно. В социальных сетях пользователи требуют запустить массовое производство.