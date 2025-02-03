Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграмм-канал УНИАН.

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Что известно об интересном головном уборе

СМИ пишут, что неординарную шапку создал дизайнер из Франции. Правда, имени его не разглашают. На кадрах, обнародованных в сети видно, что шапка имеет реалистичный принт и внешним видом напоминает лысину мужчины.



Как выглядит шапка / Фото из соцсетей

По данным СМИ, коллекцию раскупили мгновенно. В социальных сетях пользователи требуют запустить массовое производство.