Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телеграм-канал УНІАН.

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Що відомо про цікавий головний убір

ЗМІ пишуть, що неординарну шапку створив дизайнер з Франції. Щоправда, імені його не розголошують. На кадрах, оприлюднених у мережі видно, що шапка має реалістичний принт і зовнішнім виглядом нагадує лисину чоловіка.



Який вигляд має шапка / Фото із соцмереж

За даними ЗМІ, колекцію розкупили миттєво. У соціальних мережах користувачі вимагають запустити масове виробництво.