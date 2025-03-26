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26 березня, 14:33
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Музеї, орган та сакури: речі, які ви обов'язково маєте зробити у Львові

Альона Захарова
Основні тези
  • Львів пропонує відвідати Національний музей імені Андрея Шептицького та Аптеку-музей для культурного досвіду.
  • Під час весни можна насолодитися цвітінням сакури на площі Музейній, площі Митній та інших локаціях.
  • Стрийський парк є ідеальним місцем для пікніка, а Шевченківський гай пропонує етнографічний музей просто неба.

Львів – місто, яке чарує своєю архітектурою, історією та особливою атмосферою. Сюди приїжджають, щоб насолодитися смачною кавою, середньовічними вуличками і культурним розмаїттям.

Якщо ви не знаєте, чим зайнятися у Львові, ми розкажемо про найцікавіші місця, які варто відвідати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @olena_dvorkina.

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Відвідати музеї та галереї

Львів – культурна столиця України, тому пропустити музеї було б справжньою втратою. Серед обов'язкових для відвідування:

  • Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – багата колекція ікон та українського мистецтва.
  • Аптека-музей – працююча аптека, що зберігає унікальні старовинні експонати.

Погуляти під сакурами

Один із найочікуваніших весняних періодів у Львові – це цвітіння сакури. У місті є чимало місць, де можна помилуватись красою цих казкових дерев та зробити красиві фотографії.

Серед локацій:

  • площа Музейна біля Домініканського собору;
  • площа Митна;
  • Парк культури;
  • площа Двірцева;
  • церква Анни на вулиці Городоцькій;
  • площа Петрушевича.

Зверніть увагу! Зазвичай сакури починають цвісти наприкінці квітня, але цей період може змінюватися з року у рік.

Більше про те, де погуляти у Львові: дивіться відео

Влаштувати пікнік у Стрийському парку

Стрийський парк – один із найстаріших і найкрасивіших парків Львова. Тут можна знайти затишні галявини для пікніка, погодувати качок у ставку або прогулятися алеями, насолоджуючись співом птахів і спокоєм природи.

Відвідати Шевченківський гай

Музей народної архітектури і побуту "Шевченківський гай" – це етнографічний музей просто неба, де зібрано старовинні дерев'яні хати, церкви, млини та інші архітектурні споруди з різних регіонів Західної України. Тут можна поринути в атмосферу минулого, відвідати майстер-класи з народних ремесел або взяти участь у святкових заходах.