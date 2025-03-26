Музеї, орган та сакури: речі, які ви обов'язково маєте зробити у Львові

Львів – місто, яке чарує своєю архітектурою, історією та особливою атмосферою. Сюди приїжджають, щоб насолодитися смачною кавою, середньовічними вуличками і культурним розмаїттям.

Якщо ви не знаєте, чим зайнятися у Львові, ми розкажемо про найцікавіші місця, які варто відвідати. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @olena_dvorkina.

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Відвідати музеї та галереї

Львів – культурна столиця України, тому пропустити музеї було б справжньою втратою. Серед обов'язкових для відвідування:

Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького – багата колекція ікон та українського мистецтва.

Аптека-музей – працююча аптека, що зберігає унікальні старовинні експонати.

Погуляти під сакурами

Один із найочікуваніших весняних періодів у Львові – це цвітіння сакури. У місті є чимало місць, де можна помилуватись красою цих казкових дерев та зробити красиві фотографії.

Серед локацій:

площа Музейна біля Домініканського собору;

площа Митна;

Парк культури;

площа Двірцева;

церква Анни на вулиці Городоцькій;

площа Петрушевича.

Зверніть увагу! Зазвичай сакури починають цвісти наприкінці квітня, але цей період може змінюватися з року у рік.

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Влаштувати пікнік у Стрийському парку

Стрийський парк – один із найстаріших і найкрасивіших парків Львова. Тут можна знайти затишні галявини для пікніка, погодувати качок у ставку або прогулятися алеями, насолоджуючись співом птахів і спокоєм природи.

Відвідати Шевченківський гай

Музей народної архітектури і побуту "Шевченківський гай" – це етнографічний музей просто неба, де зібрано старовинні дерев'яні хати, церкви, млини та інші архітектурні споруди з різних регіонів Західної України. Тут можна поринути в атмосферу минулого, відвідати майстер-класи з народних ремесел або взяти участь у святкових заходах.