УКР РУС
3 лютого 2025, 18:20
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ШІ показав, як би Леся Українка, Тарас Шевченко та Стус виглядали сьогодні: цікава добірка

Альона Захарова
Основні тези
  • Відео в TikTok показують, як виглядали б Леся Українка, Тарас Шевченко та Василь Стус в сучасному стилі, використовуючи технології штучного інтелекту.
  • Українці активно реагують у соцмережах, захоплюючись перевтіленнями та оцінюючи сучасні образи відомих літераторів.

Сучасні технології штучного інтелекту дозволяють нам зазирнути в минуле та уявити, як би виглядали видатні постаті української літератури в наш час.

У тіктоці з'явилося чимало відео, на яких показали сучасні образи Лесі Українки, Тараса Шевченка та Василя Стуса. Більше про це – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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У відео, опублікованому користувачем @lessons.4.you, ШІ показав, як би зараз виглядали ці видатні громадські діячі. Так, Леся Українка постає як молода жінка з модною зачіскою та макіяжем, Тарас Шевченко – як чоловік у сучасному одязі, а Василь Стус – у вигляді стильного інтелектуала.


Як ШІ бачить Лесю Українку / Фото із соцмереж


Як ШІ бачить Марко Вовчка / Фото із соцмереж


Як ШІ бачить Ліну Костенко / Фото із соцмереж


Як ШІ бачить Люко Дошвар / Фото із соцмереж 


Як ШІ бачить Тараса Шевченка / Фото із соцмереж

Реакція соцмереж

У соцмережах українці в захваті від цього тренду. Вони не лише схвально реагують на такі перевтілення, але й оцінюють їхню зовнішність у сучасній інтерпритації. 

Як би виглядали видатні українські письменники та громадські діячі зараз: дивіться відео

Українці оцінюють зовнішність українських письменників та громадських діячів: дивіться відео

@lessons.4.you 2 частина? #нмт #11клас #нмтісторія #винниченко #петлюра #крушельницька #симоненко #богданхмельницкий ♬ оригінальний звук - ПІДГОТОВКА ДО НМТ 2025

Ось, які коментарі залишали користувачі про Тараса Шевченка: 

  • "Нічого собі так Тарасик".
  • "А мені подобається, дуже гарний вийшов чоловік".
  • "Мені чомусь схожий на Джима Керрі".
  • "Схоже більше на Лео, чоловіка Пайпер з "Усі жінки відьми".