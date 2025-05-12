Венздей роздає чай: ШІ показав Джену Ортегу та інших зірок працівниками Укрзалізниці

Що було б, якби голлівудські зірки вирішили змінити кіноіндустрію на українські рейки? Вони б стали провідниками чи машиністами Укрзалізниці і зустрічали б українців на борту наших потягів. Ця фантазія ожила у новому відео ШІ.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на акаунт у тіктоці aitrends.ua.

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На одній з кадрів ми бачимо акторку Джену Ортегу, відома за роллю Венздей Аддамс, яка усміхнено подає чай у фірмовому склянковому підстаканнику, наче досвідчена провідниця. А Він Дізель постав перед нами в образі енергійного машиніста, який із захопленням позує за кермом локомотива.

Ну і куди ж без Ріанни? Тримаючи в руках смартфон, зірка подорожує пасажирським вагоном Інтерсіті+ з пляшкою "Моршинської" на столі.

ШІ показав Джену Ортегу та інших зірок працівниками Укрзалізниці: дивіться відео

Іронічна серія кадрів швидко розлетілася соцмережами, викликаючи хвилю коментарів:

"Купе з Педро Паскалем це просто мрія".

"Ну чому Леонардо Ді Капріо завжди в економі?".

"Том Гарді вписався як рідний, ніби все життя на Укрзалізниці працює".

"Це шо, Педро Паскаль варені яйця їсть в купе?".

Це відео вкотре доводить, що нейромережі не лише захоплюють уяву, а й стають чудовим інструментом для гумору і трохи фантастичних, але милих сценаріїв.

Раніше ми вже мали змогу побачити, як би виглядали принцеси Діснею, якби жили у 50-х. Відомі персонажі постали перед нами у розкішних сукнях та зачісках.