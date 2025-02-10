Грушевський на мопеді, Леся Українка в метро: як відомі українці виглядали б у сучасному Києві
- Штучний інтелект створив відео, де українські історичні постаті зображені в сучасному Києві, такі як Грушевський на мотоциклі та Леся Українка в метро.
- Користувачі соцмережі TikTok були вражені сучасними образами діячів, часто коментуючи їх стиль і вигляд.
Штучний інтелект знову розриває мережу фантастичними фото та відео з видатними українськими діячами та діячками. Цього разу ми маємо змогу побачити сучасний вигляд Лесі Українки та Михайла Грушевського.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток-сторінку ai.yevhen.
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Користувач, який позиціонує себе як автора ШІ-контенту, оприлюднив відео, на якому показані українські історичні постаті у сучасному Києві. Так, Михайло Грушевський розсікає на мотоциклі вулицями столиці. Григорій Сковорода тим часом їсть фаст фуд.
Іван Франко перебуває на студії звукозапису. Не виключено, що готує до виходу свій новий "хіт". Богдан Хмельницький виходить з крутої машини, яка дуже нагадує Jaguar. Його проходка одразу говорить, хто тут ґазда. Ну і куди ж без Лесі Українки? Чарівної вроди пані підіймається ескалатором у метро.
Як відомі українці виглядали б у сучасному Києві: дивіться відео
Реакція соцмереж
Люди у тіктоці були приємно вражені побачити за інших обставин видатних українських діячів, який у книгах зображують суворими та сумними. Ось, які коментарі залишали люди:
- "Класно! але в Хмельницького прикид. як у якогось Поплавського. Туфлі і зелені штани не дуже автентично виглядають".
- "Які всі сучасні – клас!".
- "Сковорода і Франко – круті".
- "Всі такі стильові й прикольні".
- "Сковорода чудовий. Просто красень".