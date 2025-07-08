Хотіла помститися: школярка з'явилася на випускний у труні

В Іст-Грінстеді, що у Західному Сассексі, 16-річна школярка Ліллі-Лу шокувала всіх своєю появою на шкільному випускному. Дівчина прибула на свято у справжній домовині.

Таким чином вона вирішила ефектно відповісти на знущання, які довелося терпіти впродовж навчання. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на What's the Jam.

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Що відомо про інцидент

Випускниця Ліллі-Лу, яка тривалий час була жертвою булінгу, прибула до місця святкування випускного на вантажівці, прикрашеній похоронними квітами, чорними простирадлами та пластиковим скелетом. Усе виглядало як справжній похорон – її батько виконував роль трунаря, а сама дівчина була в чорній сукні, немов на власних похоронах. Дівчинку підтримала й мати, Донна Марія.

Я вважаю, що вона неймовірна, що пішла таким шляхом. Вона зробила це через дівчат, які знущалися з неї в школі,

– сказала жінка журналістам.

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Довідка. Булінг – це систематичне цькування, тобто агресивна поведінка однієї чи кількох осіб щодо іншої людини. Він може проявлятися у вигляді фізичного, психологічного, вербального або навіть кібернасильства. Булінг – глобальна проблема. За даними ЮНІСЕФ. Понад 1 з 3 учнів у світі регулярно стає жертвою булінгу.

Сам жест випускниці вже став вірусним у соцмережах. Багато користувачів підтримали Ліллі-Лу, назвавши її вчинок "сміливою відповіддю" на булінг. Інші ж побачили в цьому прояв протесту проти шкільної культури цькування та лицемірства.

Раніше ми писали про іншого випускника, який уявив себе героєм фільми про Джеймса Бонда. Він прибув на свій випускний на гелікоптері, здійснивши свою дитячу мрію та вразивши всіх присутніх.