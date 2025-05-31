"Краще ніж серіал на Netflix": мережу підкорило відео, в якому ШІ оживив традиційні страви
- Штучний інтелект створив відео, де оживив традиційні українські страви, такі як вареники та голубці. Він зобразив їх у вигляді персонажів, що розважаються та мають емоції.
- Користувачі соцмереж відреагували захоплено, залишаючи коментарі про те, як ця рубрика нагадує серіал на Netflix і закликаючи до продовження.
Уявіть собі вареники, що лежать на шезлонгах під пляжною парасолькою, у сонцезахисних окулярах, з келихом вина в руці. Ні, це не кадр із нового мультфільму Pixar – це результат роботи штучного інтелекту, який вдихнув життя у традиційні українські страви.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сторінку в інстаграмі zaporizhzhia.culture.
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У відео, згенероване ШІ, вареники, голубці та інші улюблені страви української кухні поводяться як справжні персонажі: відпочивають, розважаються, мають емоції. Це не просто анімація – це новий тренд, в якому поєднуються технології штучного інтелекту і наша культурна ідентичність.
Цікаво! За створенням цих відео стоїть генеративна модель штучного інтелекту. Вона вміє не лише імітувати зображення, а й надавати їм характер.
Автор ідеї вирішив зобразити традиційні страви у неочікуваних життєвих ситуаціях. І саме це викликало справжній вибух емоцій у глядачів.
ШІ показав, як бачить різні страви: дивіться відео
Реакція мережі
Очевидно, користувачі соцмереж не могли пройти повз такий цікавий перформанс. Ось, які коментарі вони залишали:
- "Зупиніть мою фантазію! Ця рубрика, як серіал на Netflix, чекаю на нову серію".
- "Що ви робите? Це так круто!".
- "Це взагалі можна витримати! Які ж ви круті!!! Давайте ще!".
Раніше ШІ вже оживляв традиційні українські страви. Завдяки винахідливості та фантазії ШІ ми змогли побачити, як виглядає оселедець під шубою, кров'янка та інші.