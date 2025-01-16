Путін, Кардашян і Папа Римський: ШІ створив "найгірші пари знаменитостей"

Штучний інтелект здивував новим експериментом, показавши фото найбільш неочікуваних пар серед знаменитостей, об'єднавши таких різних людей, як Володимир Путін, Кім Кардашян і Папа Римський.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @patsymindfulness.

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На оприлюднених кадрах видно, як північнокорейський лідер Кім Чен Ин обіймає співачку Тейлор Свіфт, а активістка Ґрета Тунберг позує разом з російським диктатором Володимиром Путіним. Також ШІ вирішив, що для співака Гаррі Стайлза ідеальною парою стане колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель.

ШІ створив "найгірші пари знаменитостей": дивіться відео

Реакція соцмереж

Користувачі соцмереж були вражені фантазією штучного інтелекту. Ось, які коментарі вони залишали:

"Це смішно і жахливо".

"Путін і Ґрета – це найгірше, що я бачив за останній час. Відбілювач для очей!".

"Це прокляття".

"Що ж, ти це зробив. Тобі вдалося обгидити весь Інтернет. Вітаю".

Хоча зараз все це може здаватися забавкою, деякі експерти попереджають про те, що штучний інтелект може змінити людство на гірше. Багато хто навіть звернув увагу на те, наскільки реалістичний вигляд має відео.