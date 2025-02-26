Згенерував ШІ: в одному з міністерств США увімкнули відео, на якому Трамп облизує ноги Маску

Днями у будівлі Міністерства житлового будівництва та міського розвитку СШ стався курйозний інцидент. Там на екранах увімкнули відео, згенероване штучним інтелектом. На кадрах президент США Дональд Трамп смокче пальці на ногах бізнесмена Ілона Маска.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

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Що відомо про відео

Як зазначає ЗМІ, монітори у міністерстві були зламані, це й дозволило транслювати це відео. Однак наразі невідомо, хто саме це зробив.

Цікаво! Інцидент стався після того, як адміністрація президента США запропонувала скоротити половину федеральних працівників у національному житловому агентстві.

На згенерованих штучним інтелектом кадрах видно з Трампом і Маском додали напис "Хай живе справжній король".

Трамп облизує ноги Маску: дивіться відео

Що цьому передувало