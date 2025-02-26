Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.
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Что известно о видео
Как отмечает СМИ, мониторы в министерстве были взломаны, это и позволило транслировать это видео. Однако пока неизвестно, кто именно это сделал.
Интересно! Инцидент произошел после того, как администрация президента США предложила сократить половину федеральных работников в национальном жилищном агентстве.
На сгенерированных искусственным интеллектом кадрах видно с Трампом и Маском добавили надпись "Да здравствует настоящий король".
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Что этому предшествовало
- Илон Маск, возглавляющий Департамент эффективности государственного управления администрации президента Трампа (DOGE), пригрозил уволить любого федерального работника США, если тот не отчитается о работе за предыдущую неделю.
- Слова Маска прозвучали всего через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп написал в своей собственной социальной сети Truth Social, что DOGE должен быть "более агрессивным" в своих попытках сократить и реорганизовать федеральную рабочую силу.