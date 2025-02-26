Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror.

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Что известно о видео

Как отмечает СМИ, мониторы в министерстве были взломаны, это и позволило транслировать это видео. Однако пока неизвестно, кто именно это сделал.

Интересно! Инцидент произошел после того, как администрация президента США предложила сократить половину федеральных работников в национальном жилищном агентстве.

На сгенерированных искусственным интеллектом кадрах видно с Трампом и Маском добавили надпись "Да здравствует настоящий король".

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Что этому предшествовало