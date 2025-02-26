Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Дивіться також Трамп замінив історичний стіл після того, як син Маска лишив на ньому "козявку", – New York Post

Що відомо про відео

Як зазначає ЗМІ, монітори у міністерстві були зламані, це й дозволило транслювати це відео. Однак наразі невідомо, хто саме це зробив.

Цікаво! Інцидент стався після того, як адміністрація президента США запропонувала скоротити половину федеральних працівників у національному житловому агентстві.

На згенерованих штучним інтелектом кадрах видно з Трампом і Маском додали напис "Хай живе справжній король".

Трамп облизує ноги Маску: дивіться відео

Що цьому передувало