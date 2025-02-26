Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.
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Що відомо про відео
Як зазначає ЗМІ, монітори у міністерстві були зламані, це й дозволило транслювати це відео. Однак наразі невідомо, хто саме це зробив.
Цікаво! Інцидент стався після того, як адміністрація президента США запропонувала скоротити половину федеральних працівників у національному житловому агентстві.
На згенерованих штучним інтелектом кадрах видно з Трампом і Маском додали напис "Хай живе справжній король".
Трамп облизує ноги Маску: дивіться відео
Що цьому передувало
- Ілон Маск, який очолює Департамент ефективності державного управління адміністрації президента Трампа (DOGE), пригрозив звільнити будь-якого федерального працівника США, якщо той не відзвітує про роботу за попередній тиждень.
- Слова Маска прозвучали лише за кілька годин після того, як президент Дональд Трамп написав у своїй власній соціальній мережі Truth Social, що DOGE має бути "більш агресивним" у своїх спробах скоротити та реорганізувати федеральну робочу силу.