У Швейцарії пенсіонерку судять за годування сусідського кота

У Цюриху 68-річна швейцарка постала перед судом через те, що систематично годує сусідського кота Лео. Там це вважається кримінальним злочином.

Жінка настільки приручила кота, що він перестав повертатися додому. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Swissinfo.

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Що відомо про справу

Прокуратура міста вимагає призначити пенсіонерці штраф за незаконне привласнення чужого кота. Згідно з матеріалами справи, вона впродовж 10 місяців неодноразово годувала Лео, який живе у тому ж будинку.

Вона пускала його до своєї квартири й навіть пристосувала для нього котячу хвіртку, щоб хвостатий міг у будь-який час зайти до її помешкання та вийти з нього.

Пенсіонерка продовжувала годувати кота навіть після того, як його хазяїн написав їй листа з забороною. В результаті Лео так і не повернувся до законного власника.

Справа дійшла до суду, тому що жінка відмовилася прийняти первинне рішення про покарання.

Чому у Швейцарії заборонено годувати чужих котів

За швейцарським законодавством, коти вважаються "чужим майном", а систематичне годування та надання притулку вважається незаконним привласненням.

А ось якщо підгодовувати кота сусіда лише зрідка, то це вже не вважається злочином.

До слова, у січні інший кіт на ім'я Міттенс тричі за одну добу здійснив подорож між Новою Зеландією та Австралією. І все через помилку аеропорту.